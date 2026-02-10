Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mudanya İlçesi Bademli Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 7 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 21 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 7 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde 7 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 8 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 18 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 8 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 8 Şubat 2026 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi 10 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 20 Şubat 2026 saat 18.00

Kesim tarihi 10 Şubat 2026 saat 09.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda 10 Şubat 2026 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olması rica olunur.