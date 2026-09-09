Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Bursa Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu da izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Film, Bursa’da bir gazinoda şarkıcılık yapan Cengiz’in, en büyük hayali olan kaset çıkarma uğruna yaşadığı maceraları konu alıyor. Müzik dünyasında kendisine bir yer edinmeye çalışan Cengiz’in Taşkın ve Arzu ile yollarının kesişmesiyle olaylar farklı bir boyut kazanıyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bursa Bülbülü oyuncuları ve filmin konusu...

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? soruları, filmin yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı film, 1980’li yılların Bursa’sını merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Nostaljik atmosferi, müzikleri ve komedi unsurlarıyla öne çıkan yapım, izleyicilere geçmiş yılların eğlence dünyasından renkli bir kesit sunuyor.

Bursa Bülbülü filminin çekimleri, Bursa başta olmak üzere İstanbul ve çevresinde gerçekleştirildi. 2022 yılında çekilen film, 2023 yılında izleyiciyle buluştu. Dönem atmosferinin başarılı şekilde yansıtılması için filmde 1980’li yılları çağrıştıran mekân, kostüm ve dekor çalışmalarına da önem verildi.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Bursa Bülbülü filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuççuoğlu, Celil Nalçakan, Melek Baykal ve Seda Türkmen gibi başarılı isimler bulunuyor. Filmin başrolünde yer alan Ata Demirer, aynı zamanda yapımın senaryosunu da kaleme aldı.

Filmde Ata Demirer Cengiz, Cem Gelinoğlu Taşkın ve Özge Özacar ise Arzu karakterini canlandırıyor. Oyuncuların performansları, filmin komedi ve müzik ağırlıklı anlatımının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NE?

Bursa Bülbülü filmi, 1980'li yıllarda Bursa’da gazinoda şarkıcılık yapan Cengiz’in müzik dünyasında kendisine bir yer edinme hayalini konu alıyor. Cengiz’in en büyük amacı bir kaset çıkararak şarkılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve müzik kariyerinde önemli bir adım atmak.

Cengiz’in hayatı, Taşkın ve Arzu ile tanışmasıyla birlikte farklı bir yöne ilerliyor. Üçlünün müzik dünyasında ilerlemek için çıktıkları yol, birbirinden eğlenceli ve beklenmedik olayları beraberinde getiriyor. Film boyunca dostluk, müzik, aşk ve hayaller üzerinden sıcak bir hikâye anlatılıyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Ata Demirer imzalı Bursa Bülbülü, 2023 yılında izleyiciyle buluştu. Yapım, özellikle 1980'li yılların müzik kültürünü ve Bursa’nın dönem atmosferini komediyle bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Filmde kullanılan şarkılar ve müzik performansları da yapımın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ YÖNETMENİ Kİ?

Bursa Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı yapım, oyuncu kadrosu ve müzikleriyle de dikkat çekiyor. Film, Ata Demirer’in komedi anlayışını nostaljik bir müzik hikâyesiyle bir araya getiriyor.