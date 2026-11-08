Burhan Eşer kimdir? Bodrum FK'nın teknik direktörü hangi takımlarda oynadı?

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Bodrum Fk, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında bugün saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'a konuk oluyor. Takımın başında, futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı kulübü ikinci sezondur çalıştıran Burhan Eşer var.

Bodrum Fk ligde 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 18 puan topladı. Boluspor ise 4 puanla son sırada.

BURHAN EŞER BOLUSPOR MAÇI ÖNCESİ NE DEDİ?

Burhan Eşer, maç öncesinde "Favori takımların puan kaybettiği enteresan bir sezon yaşıyoruz" dedi. Eşer'e göre Boluspor sezon başına göre değişti; kadroda enerjik, fiziği güçlü genç oyuncular var.

Bodrum Fk geçen hafta evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı ve üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Eşer, Bolu'dan play-off yarışında takımı yukarı taşıyacak bir sonuçla dönmek istediklerini anlattı. Sakatlığı süren Celal ile Ahmet bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmayı Melih Aldemir yönetecek.

BURHAN EŞER KİMDİR?

Burhan Eşer, Bodrum Fk'nın teknik direktörü ve eski bir orta saha oyuncusu. Futbolculuğunun en uzun dönemlerini Gençlerbirliği ile Sivasspor'da geçirdi; 2023'te Bodrum Fk'da yardımcı antrenör olarak teknik adamlığa başladı.

Gençlik yıllarında 20 ve 21 yaş altı milli takımlarda oynadı, 2008'de A2 milli takımda da forma giydi. 21 yaş altı milli takımda çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

BURHAN EŞER KAÇ YAŞINDA?

Burhan Eşer 41 yaşında. 1 Ocak 1985'te doğdu.

BURHAN EŞER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Burhan Eşer futbola Yenişehir Belediye Kayaspor'da başladı, ardından Diyarbakırspor'un altyapısına geçti. Profesyonel kariyerinde Diyarbakırspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ankara ekibinde 98 lig maçında 33 gol attı.

2010'da Eskişehirspor'a geçti, 2013'ün ilk yarısını Mersin İdmanyurdu'nda kiralık olarak geçirdi. Aynı yaz imzaladığı Sivasspor'da dört sezon oynadı ve 121 lig maçında 30 gol kaydetti. Sonraki yıllarda sırasıyla BB Erzurumspor, Osmanlıspor, Akhisarspor ile Hekimoğlu Trabzon'da forma giydi.

2021-22 sezonunda Bodrumspor'a geldi ve takımın kaptanı oldu. O sezon 37 maçta 8 gol attı, Bodrum ekibi de 2. Lig play-off'unu kazandı. Eşer futbolu 2022-23 sezonunda Isparta 32 Spor'da bıraktı.

BURHAN EŞER BODRUM FK'DA NE ZAMAN TEKNİK DİREKTÖR OLDU?

Burhan Eşer, 2025-26 sezonunun başında Bodrum Fk'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Ondan önce 1 Temmuz 2023'ten itibaren kulüpte yardımcı antrenördü; bu dönemde İsmet Taşdemir'in yanında 50 maçta görev aldı, Jose Morais ve Volkan Demirel ile de çalıştı.

Teknik direktör olarak ilk sezonuna iki beraberlikle başladı. Ardından gelen galibiyetlerle 8. haftada Manisa FK'yı deplasmanda 4-0 yendi ve takımını zirveye taşıdı. Bodrum FK o sezon play-off'a kaldı ama Süper Lig'e çıkamadı.

Kulüp, 30 Haziran 2026'da Eşer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde başkan vekili Selahattin Polat, bu sezonki hedefin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.