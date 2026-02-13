Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Burçin Erol, 13 Şubat 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı operasyonla gündeme geldi. "Nightmeal" kullanıcı adıyla bilinen fenomen hakkında, suç gelirlerini aklama ve müstehcen içerik iddiaları kapsamında gözaltı kararı verildi. Peki, Burçin Erol kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burçin Erol neden gözaltına alındı? Detaylar...

BURÇİN EROL KİMDİR?

Burçin Erol, dijital dünyada "Nightmeal" kullanıcı adıyla tanınan Türk sosyal medya fenomenidir. Özellikle Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yaşam tarzı, spor ve sağlıklı beslenme üzerine paylaşımları ile dikkat çekmiştir. Sosyal medya kariyerine spor ve kişisel bakım içerikleri ile başlayan Erol, kısa sürede lüks yaşam, estetik görseller ve özel tarif videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur.

"Nightmeal" markası, Burçin Erol'un kişisel yaşam stilini dijital bir platforma taşımak amacıyla oluşturduğu içerik üretimi çerçevesinde öne çıkar. Profesyonel çekimler, yüksek kaliteli görseller ve sponsorlu iş birlikleri, Erol'un dijital fenomen olarak tanınmasını sağlamıştır. Ancak son dönemde adı, yürütülen soruşturma nedeniyle sadece yaşam stili içerikleriyle değil, hukuki süreçlerle de gündeme gelmiştir.

BURÇİN EROL KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Burçin Erol, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

BURÇİN EROL NE İŞ YAPIYOR?

Burçin Erol'un başlattığı "Nightmeal" markası, bir sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Marka, özellikle şunlar üzerinden gelir elde etmektedir:

Sosyal medya reklam iş birlikleri

Sponsorlu içerikler

Ücretli özel dijital içerik paylaşımları

Fenomenin paylaşımları genellikle egzersiz rutinleri, sağlıklı beslenme tarifleri, yaşam tarzı önerileri ve estetik görseller üzerine kuruludur. Takipçilerine sunduğu içerikler, yüksek etkileşim oranları ile dikkat çekmekte ve dijital platformlarda güçlü bir takipçi kitlesi oluşturmaktadır.

BURÇİN EROL EVLİ Mİ?

Burçin Erol'un özel hayatına dair bilgiler sınırlıdır ve evli olup olmadığı kamuoyuyla net şekilde paylaşılmamıştır.

BURÇİN EROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Burçin Erol, 13 Şubat 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında gündeme gelmiştir. Soruşturma, suç gelirlerini aklama ve müstehcenlik iddiaları üzerine yürütülmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna, IP adresi değişikliği yöntemiyle erişim sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği belirlenmiştir.

Operasyon kapsamında toplamda 16 kişi gözaltına alınmış, 300 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuştur. Burçin Erol ise gözaltı kararı verilen 4 kişi arasında yer almakta olup, o dönemde yurt dışında olduğu öğrenilmiştir.

BURÇİN EROL'UN ONLYFANS HESABI VAR MI?

Burçin Erol'un OnlyFans platformu ile bağlantısı soruşturmanın en çok merak edilen konularından biridir. İddialara göre, erişim engeli getirilen OnlyFans benzeri platformlara sosyal medya üzerinden yönlendirme yapıldığı ve ücretli özel içerik paylaşımlarıyla gelir elde edildiği öne sürülmektedir.