Burak Yörük O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programına mı katılıyor? Burak Yörük O Ses Türkiye'ye ne zaman katılıyor?

Yılbaşı gecesi ekranları renklendirecek sürpriz bir isim daha! Genç ve yetenekli oyuncu Burak Yörük, 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Peki, Yörük'ü yılbaşı gecesinde izleyiciyle buluşturacak bu özel performans ne zaman ve hangi sürprizleri beraberinde getirecek? Merak edilen detaylar şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK YÖRÜK O SES TÜRKİYE 2026 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINA MI KATILACAK?

2026 yılı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak ünlüler arasında Burak Yörük de yer alıyor. Programda sürpriz düetler ve özel performanslarla izleyiciye keyifli bir yılbaşı gecesi sunulacak.

BURAK YÖRÜK BAYAT KİMDİR?

Burak Yörük, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyunculuk kariyerine sahip olan ve televizyon ile sinema dünyasında geniş kitlelerce tanınan bir isimdir. 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Göztepe semtinde doğmuştur. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Yörük, oyunculuk kariyerine 9 yaşında başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alarak sanat hayatını akademik bilgiyle desteklemiştir. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yörük, genç jenerasyonun beğendiği ve takip ettiği oyuncular arasında yer almaktadır.

BURAK YÖRÜK BAYAT KAÇ YAŞINDA?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Çocukluk döneminden itibaren ekranlarda yer alarak yaşına kıyasla oldukça deneyimli bir kariyere sahiptir.

BURAK YÖRÜK BAYAT NERELİ?

Burak Yörük, İstanbul doğumlu ve büyümüş bir oyuncudur. Özellikle Anadolu Yakası, Göztepe'de dünyaya gelmiş ve büyümüştür. Bugün hâlâ İstanbul'da yaşamaktadır. Yörük, şehrin farklı semtlerinde birçok anısı olduğunu ve İstanbul'la güçlü bir bağ kurduğunu ifade etmektedir. Ayrıca anne tarafından Arnavut kökenlidir.

BURAK YÖRÜK BAYAT'IN KARİYERİ

Burak Yörük, oyunculuk kariyerine 2004 yılında başlamıştır. İlk projeleri arasında "Biz Boşanıyoruz", "20 Dakika" ve "Ben Onu Çok Sevdim" dizileri yer alır. Asıl çıkışını gençlik dizilerinde göstermiştir; özellikle "4N1K" ve devam filmi "4N1K-2"de canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Daha sonra "Baraj" dizisinde Tarık, "Aşk Mantık İntikam" dizisinde ise Barış karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Seversin" dizisinde başrol oynayarak televizyon izleyicisiyle yeniden buluşmuştur. Tiyatro eğitimi ve farklı projelerdeki deneyimleri sayesinde genç yaşına rağmen sektörde kalıcı bir yer edinmiş ve yeteneğini kanıtlamıştır.