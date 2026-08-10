Burak Eldem kimdir? Burak Eldem neden öldü?

Burak Eldem, 65 yıllık yaşamına gazetecilikten yazarlığa, televizyon programcılığından internet yayıncılığına uzanan çok yönlü bir kariyer sığdırdı. Antik uygarlıklar, kadim tarih, ezoterizm, arkeo-astronomi ve alternatif tarih üzerine araştırmalarıyla dikkat çeken Eldem, kaleme aldığı kitaplar ve hazırladığı programlarla geniş bir okuyucu ve izleyici kitlesine ulaştı. Eldem'in ölüm haberinin ardından yaşam öyküsü ve çalışmaları yeniden gündeme geldi. İşte Burak Eldem'in hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

BURAK ELDEM KİMDİR?

Burak Eldem, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından Atilla Eldem, annesi ise edebiyat öğretmeniydi. Çocukluk yıllarının ilk dönemini Ankara'da geçiren Eldem, babasının 1975 yılında vefatının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve lise eğitimini burada tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde eğitim gören Eldem, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak kariyerini eğitim aldığı alanlardan farklı olarak gazetecilik, yazarlık, müzik ve tarih araştırmaları üzerine şekillendirdi.

Gazeteciliğe 1984 yılında sanat ve kültür dergilerinde yazılar yazarak başlayan Eldem; Gösteri, Sanat Olayı ve Milliyet Sanat gibi yayınlarda çalışmalar yaptı. Beat Kuşağı, avangard edebiyat, karşı kültür hareketleri ve rock müziği üzerine yazılar kaleme aldı.

1985 yılında Bob Marley ve Reggae ile Rock Müziğinin Tarihi adlı kitaplarını yayımlayan Eldem, aynı yıl Stüdyo İmge dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve derginin ilk editörlüğünü üstlendi. 1986'da Mayıs Çiçeğinden Barış Şarkısına adlı kitabını yayımladı ve aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde serbest yazar olarak çalışmaya başladı.

Eldem, ilerleyen yıllarda araştırmalarının merkezine antik uygarlıkları, kadim tarihleri, arkeo-astronomiyi, kutsal metinleri ve farklı medeniyetlerin kozmoloji anlayışlarını aldı.

TELEVİZYON VE İNTERNET ÇALIŞMALARI

Burak Eldem'in kariyeri yalnızca yazılı basın ve kitaplarla sınırlı kalmadı. 1991-1996 yılları arasında TRT için müzik temalı belgesel programlar hazırlayıp sundu. 1997 yılında yeni medya alanına yönelen Eldem, ZDNet'in Türkçe edisyonunda editör ve köşe yazarı olarak görev yaptı.

2000 yılında internet içerik ve servis sağlayıcısı Ixir'de portal yöneticiliği yapan Eldem, aynı dönemde antik tarih ve beşeri bilimler üzerine araştırmalarını paylaştığı Atlantis adlı kişisel internet sitesini yönetti.

İnternet yayıncılığı döneminde özellikle antik uygarlıklar, arkeo-astronomi, kutsal metinler, papirüsler ve farklı toplumların kozmoloji anlayışları üzerine çalışmalarına ağırlık verdi.

BURAK ELDEM'İN KİTAPLARI

Burak Eldem'in eserleri arasında araştırma ve kurgu türünde farklı çalışmalar bulunuyor. 2003 yılında yayımlanan 2012: Marduk'la Buluşma adlı eserinde Mezopotamya kozmolojisi, Maya astronomisi ve kadim uygarlıklara ilişkin alternatif tarih yorumlarına yer verdi. Kitapta ayrıca Nibiru, Mezopotamya matematiği, çivi yazısı ve 666 sayısı gibi konular üzerine değerlendirmeler bulunuyor.

Eldem, 2004 yılında Tılsımlar Seni Korur adlı ilk romanını yayımladı. Ölümsüzlük, insanlık tarihinden gizlendiği öne sürülen kadim bilgiler, insan DNA'sı ve uluslararası bir komplo gibi unsurları işleyen roman, yazarın kurgu alanındaki çalışmalarından biri oldu.

2006 yılında Fraternis: Kayıp Kitaplar, Gizli Kardeşlik adlı eserini yayımlayan Eldem, antik tarih ve kayıp bilgiler üzerine çalışmalarını sürdürdü. Fraternis ile 2012: Marduk'la Buluşma, yazarın "Gizli Tarih" olarak nitelendirdiği üçlemenin ilk iki kitabı olarak öne çıktı.

Gün Batımı Fandango, Kasım 2007'de yayımlandı ve Tılsımlar Seni Korur romanının devamı niteliğinde hazırlandı. Eldem'in eserleri arasında 2011 yılında yayımlanan Kozmik Okyanus da bulunuyor.

BURAK ELDEM NEDEN ÖLDÜ?

Burak Eldem'in kanser tedavisi gördüğü belirtildi. 65 yaşında hayatını kaybeden Eldem'in sağlık sürecine ilişkin geçmiş dönemde sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

Eldem, geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda tedavi sürecine ilişkin ifadeler kullanırken, doktor, hastane ve tedavi düşünmeden sakin bir yaşam sürme isteğini dile getirmişti.

Burak Eldem'in vefatıyla birlikte özellikle antik uygarlıklar, ezoterizm, arkeo-astronomi ve alternatif tarih üzerine çalışmaları, kitapları ve medya kariyeri yeniden gündeme geldi.