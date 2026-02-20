Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Burak Ceyhan atandı. Peki, Burak Ceyhan kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ ADALET BAKAN YARDIMCISI BURAK CEYHAN KİMDİR?

Türkiye hukuk dünyasında özellikle uyuşturucu suçları alanında yürüttüğü başarılı soruşturmalarla tanınan Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Narkotik Suçlar Bürosu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Burak Ceyhan'ın atanması, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen reform ve etkin soruşturma süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ceyhan, aynı zamanda eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı deneyimiyle de biliniyor. Bu deneyimler, yeni görevinde hukuki süreçleri etkin yönetme kapasitesini güçlendirecek önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

BURAK CEYHAN KAÇ YAŞINDA?

Burak Ceyhan'ın doğum yılına dair resmi bilgiler sınırlı olsa da, Türkiye adalet camiasındaki uzun kariyerinden yola çıkarak orta yaş grubunda yer aldığı tahmin ediliyor.

BURAK CEYHAN NERELİ?

Burak Ceyhan'ın memleketi ve kökeni ile ilgili bilgiler resmi kaynaklarda net bir şekilde yer almasa da, Türkiye'nin hukuk sistemi içinde yetişmiş bir kariyer profiline sahip olduğu biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevleri, Ceyhan'ın özellikle İstanbul merkezli hukuki süreçlerde aktif rol aldığını gösteriyor.