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Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe maçı öncesinde Arda Turan'ı avantajlı gördüğünü söyleyen Bülent Korkmaz, 24 Kasım 1968'de Malatya'da doğdu. Galatasaray'ın eski kaptanı 57 yaşında, salı günü 58'ini dolduracak.

Korkmaz bu yorumu 20 Kasım'da yaptı. 1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinliğin ardından konuşan eski stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği maçı değerlendirdi.

BÜLENT KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Bülent Korkmaz 57 yaşında. 24 Kasım 1968 doğumlu olduğu için 24 Kasım 2026'da 58 yaşına girecek. Kardeşi Mert Korkmaz da futbolcuydu ve milli takımda forma giydi.

BÜLENT KORKMAZ HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'den düşen kulüple 26 Haziran 2026'da 1 yıllık sözleşme imzaladı ve 7 yıl sonra Antalya'ya döndü. Kulüp, 7 Eylül 2026'da Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılık, ligdeki ilk 6 maçta gelen 4 yenilginin ardından geldi.

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR?

Bülent Korkmaz, futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçiren eski bir stoper ve teknik direktör. Taraftarlar ona "Büyük Kaptan" ve "Cengaver" diyor. 1979'da Galatasaray altyapısına girdi, 1987'de A takıma yükseldi.

Sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 17 Mayıs 2000'de Kopenhag'da Arsenal'i uzatmalardan sonra yenen kadroda yer aldı ve UEFA Kupası'nı kaldırdı. Aynı yıl Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı da kazandılar. UEFA Kupası finalinde omzu çıktı, maça kolu sargılı devam etti; bu sakatlık yüzünden Euro 2000'e gidemedi.

A Milli Takım'da 102 maça çıktı ve 3 gol attı. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan kadroda oynadı, 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncülük yaşadı.

BÜLENT KORKMAZ NERELİ?

Bülent Korkmaz Malatyalı. Doğum yeri de Malatya.

BÜLENT KORKMAZ KAÇ SENE GALATASARAY'DA OYNADI?

Bülent Korkmaz Galatasaray A takımında 18 sezon oynadı. 1987'de başlayan profesyonel kariyerini 2005'te aynı kulüpte bitirdi ve futbolu bıraktı; Süper Lig'de 428 maçta 15 gol attı.

BÜLENT KORKMAZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bülent Korkmaz teknik direktörlüğe 2007'de Kayseri Erciyesspor'da başladı ve takımı Türkiye Kupası finaline taşıdı; finalde Beşiktaş'a 1-0 yenildiler. Ardından Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde çalıştı. Şubat 2009'da Galatasaray'ın başına geçti, sezon sonunda ayrıldı.

Azerbaycan'da FK Bakü'yü çalıştırdıktan sonra Kardemir Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeniden Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdmanyurdu'nda görev yaptı. 2018-2019'da Antalyaspor'u, 2020'de Konyaspor'u, 2021'de Alanyaspor'u çalıştırdı. 2022 ile 2023 arasında Çaykur Rizespor'daydı. 2026 yazında ikinci kez Antalyaspor'a geldi.

BÜLENT KORKMAZ ARDA TURAN İÇİN NE DEDİ?

Bülent Korkmaz, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçında Arda Turan'ı Emre Belözoğlu'na göre daha avantajlı gördüğünü söyledi. Arda Turan'ın takımı geçen sezondan beri kurduğunu, kadronun genç ve çoğunluğu Brezilyalı oyunculardan oluştuğunu hatırlattı. Fenerbahçe'ye yeni gelen Belözoğlu'nun ise zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Korkmaz, Galatasaray'ın Aston Villa maçında taraftarı, stadı ve formuyla avantajlı olduğunu, kaybetmeyeceğine inandığını da ekledi.