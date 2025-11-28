Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, sahnede yarattığı etki ve hayat hikâyesiyle yıllardır gündemden düşmüyor. İstanbul'da doğan bu efsane isim, kariyeri boyunca pek çok sürprizle hayranlarını şaşırtırken, özel yaşamına dair merak edilen detaylar da sık sık konuşuluyor. Bülent Ersoy ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952'de İstanbul'da doğmuş, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Sanatçı, "Diva" lakabıyla tanınır ve özellikle güçlü sesi, yorum gücü ve sahne performanslarıyla müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamış, İstanbul Konservatuvarına kısa süre devam ederek Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel müzik dersleri almıştır.

Sahne hayatına 1970 yılında Özlem Aile Gazinosu'nda adım atan Bülent Ersoy, ses yarışmalarında elde ettiği başarılar sayesinde dikkatleri üzerine çekmiş ve 1971 yılında "Lüzûm Kalmadı / Neye Yarar Gelişin" adlı ilk 45'liğini yayımlamıştır.

Sanatçının hayatı ve kariyeri, cinsiyet değiştirme süreci ve Türkiye'de sahne yasağı gibi dönüm noktalarıyla da şekillenmiştir. 1981'de Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Bülent Ersoy, Türkiye'de hukuki olarak uzun süre erkek statüsünde kabul edilmiş, 1988'de sahne yasağı kaldırılmıştır.

Bu süreçte Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifleri almış, sahne yasağı döneminde yaşadığı zorluklar ve 1989 yılında Adana'da yaşadığı saldırıya rağmen sanat hayatına devam etmiştir.

Bülent Ersoy, yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser vermiş, Popstar Alaturka gibi televizyon projelerinde jüri üyeliği yapmış ve klasik Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Albümleri arasında "Benim Dünya Güzellerim" (1995), "Alaturka 95", "Maazallah" (1997), "Canımsın" (2002) ve "Aşktan Sabıkalı" (2011) yer almakta, bu albümlerde klasik eserlerden anonim türkülere kadar geniş bir repertuar seslendirmektedir.

Ayrıca Bülent Ersoy, 1980 yılında London Palladium, 1983'te Madison Square Garden ve 1997'de Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçısı olarak dünya çapında prestijli sahnelerde performans sergilemiştir.

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 73 yaşındadır.

BÜLENT ERSOY NERELİ?

Sanatçı, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi İstanbul'da doğmuştur ve hayatının büyük kısmını bu şehirde geçirmiştir.

BÜLENT ERSOY'UN KARİYERİ

Bülent Ersoy'un kariyeri 1970'li yıllarda sahneye ilk adımını atmasıyla başlamış, ses yarışmaları ve ilk 45'likleriyle müzik dünyasında dikkat çekmiştir. 1980'li yıllarda yaşadığı hukuki ve toplumsal zorluklara rağmen, 1988'de sahne yasağının kaldırılmasıyla kariyerine hız kazandırmıştır.

1990'lı yıllardan itibaren albümler yayımlamaya devam eden sanatçı, klasik Türk müziği ve popüler eserleri bir arada sunarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında verdiği konserlerle adını uluslararası arenada da duyurmuş, televizyon projelerinde jüri üyeliği yaparak genç yeteneklere destek olmuştur.

Kariyerinin önemli özelliklerinden biri, prestijli sahnelerde ve büyük konser salonlarında performans sergileyen ilk Türk sanatçılar arasında yer almasıdır. Bülent Ersoy, hem müzik kariyeri hem de güçlü sahne duruşu ile Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi olarak kabul edilmektedir.