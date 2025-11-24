Buket Şenal kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Buket Şenal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 3. sezonda adından söz ettiren Buket Şenal, programın ilk bölümlerinden itibaren dikkat çekmeyi başardı. Yarışmadaki tavırları ve kararları, izleyiciler arasında "Buket Şenal kim, ne yapıyor?" sorularını gündeme getirdi. Buket Şenal ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BUKET ŞENAL KİMDİR?

Buket Şenal, 2003 yılında İstanbul'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, model ve influencer'dır. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni sezonunda yarışmacı olarak yer almıştır. Yarışmada sergilediği samimi tavırlar ve açık sözlü duruşuyla dikkat çekmektedir. Daha önce televizyon projelerinde yer almayan Şenal, bu yarışmayla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca dans ve pilates gibi aktivitelerle ilgilenmektedir.

BUKET ŞENAL KAÇ YAŞINDA?

Buket Şenal, 2003 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

BUKET ŞENAL NERELİ?

Buket Şenal, İstanbul doğumludur ve hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiştir.

BUKET ŞENAL NE İŞ YAPIYOR?

Buket Şenal, modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği ile tanınıyor. Instagram ve TikTok platformlarında moda, makyaj ve günlük yaşam paylaşımları yapıyor. Yarışmaya katılmadan önce de influencer olarak aktifti ve markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyordu. Yarışmanın ardından sosyal medyadaki popülerliği artmış ve dijital projelerde görünürlüğü daha da yükselmiştir.