Bugün yağmur var mı? 9 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

9 Şubat Pazartesi gününe ilişkin yayımlanan hava durumu tahminleri, günlük programlarını oluşturmak isteyen vatandaşların odağında bulunuyor. Sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ile rüzgârın yönü ve hızında beklenen değişimler dikkatle izlenirken; meteoroloji uzmanları özellikle yerel ve ani hava olaylarına karşı uyarılarda bulunuyor. İl il beklenen hava koşullarına dair güncel değerlendirmeler ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer hafif yağmur ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağış ihtimali daha yüksek.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, günün ilerleyen saatlerinde yerel ve kısa süreli hafif yağmur geçişleri yaşanabilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış olasılığı düşük seviyede olsa da, çevre ilçelerde ve yüksek kesimlerde kısa süreli hafif yağış görülebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurun etkisini artırması ve bazı bölgelerde kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi olası.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Gün içinde kısa süreli ama etkili olabilecek yağışlar görülebilir.