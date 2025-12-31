Bugün yağmur var mı? 31 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

31 Aralık günü için Türkiye genelinde açıklanan hava durumu tahminleri, gününü planlamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt genelinde sıcaklık seviyeleri, yağış beklentisi ve rüzgârın şiddeti ön plana çıkarken, uzmanlar gün içerisinde etkili olabilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il güncel hava durumu değerlendirmeleri ve ülke genelindeki görünüm haberin devamında ele alınıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tahminlerine göre bugün bazı bölgelerde yağış ihtimali bulunuyor. Yağışların yer yer ve kısa süreli olması beklenirken, gün içinde hava koşullarında bölgesel değişiklikler görülebilir.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken, yer yer hafif yağmur geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağış ihtimali öne çıkıyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün havanın genel olarak bulutlu seyretmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, bazı ilçelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün hava çok bulutlu. Gün içinde yerel yağış ihtimali bulunurken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün yer yer yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde kısa süreli sağanaklar görülebilirken, iç kesimlerde bulutlu hava hâkim olacak.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün çok bulutlu hava etkili olurken, zaman zaman hafif yağmur geçişleri yaşanabileceği öngörülüyor. Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün bulutlu hava ile birlikte yağış ihtimali bulunuyor. Kısa süreli sağanaklar görülebilirken, gün içerisinde hava koşullarında ani değişimler yaşanabilir.