Bugün yağmur var mı? 22 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

22 Ocak Perşembe gününe ait güncel hava durumu raporları, açık hava planı yapan vatandaşların odağında yer alıyor. Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklardaki seyir, yağış ihtimali ve rüzgârın gün içindeki etkisi yakından izlenirken, ani hava değişimlerine karşı yapılan uyarılar da öne çıkıyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu hava ile birlikte yer yer yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilirken, yağmurun il genelinde sürekli ve kuvvetli olması beklenmiyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı dikkatli olunması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava genellikle ılıman seyrini korurken, yerel ve kısa süreli yağmur geçişleri ihtimali bulunuyor. Gün içinde yağış olasılığı düşük seviyelerde seyretse de, rüzgârla birlikte bulutluluk zaman zaman artış gösterebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağış ihtimali gündeme geliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yağmur ya da yer yer karla karışık yağmur görülebileceği değerlendiriliyor. Güncel tahminlerin takip edilmesi tavsiye ediliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da sahil kesimlerinde yağmur ihtimali öne çıkarken, yağışların genellikle aralıklı ve hafif olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise hava koşulları daha değişken olabilir. Yerel yağışlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün içinde bulutlu havayla birlikte yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Yağışların kısa süreli olması beklenirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarında değişkenlik yaşanabilir.