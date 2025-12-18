Bugün yağmur var mı? 18 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

18 Aralık'ta yurt genelinde hava durumu, günlük rutinini planlayan vatandaşların gündeminde. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde yağış ihtimali, sıcaklık dalgalanmaları ve olası ani hava değişiklikleri merak ediliyor. Günlük yaşamı etkileyebilecek meteorolojik gelişmelere dair güncel tahminler ve şehir şehir detaylar haberin devamında sunuluyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

18 Aralık Perşembe günü, yurt genelinde bazı bölgelerde aralıklı yağmur bekleniyor. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Günün ilk saatlerinde bulutlu bir hava hakim olurken, öğleden sonra yağışlar yer yer etkili olabilir.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Yalova çevresinde kısa süreli ve hafif yağmur geçişleri bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Ankara çevresinde öğle ve akşam saatlerinde yerel yağış olasılığı bulunuyor. Ege Bölgesi'nde İzmir'in bazı ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak ihtimali var. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ve çevresinde ise gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da günün ilk saatlerinde bulutlu bir hava hâkim olacak. Öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur geçişleri görülebilir, özellikle şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olabilir. Akşam saatlerinde ise yağışın etkisi azalacak.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de sabah saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise bazı ilçelerde kısa süreli sağanak yağış görülebilir. Genel olarak şehir genelinde hava açık ve ılıman olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da hava çoğunlukla bulutlu olacak. Öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Günün geri kalanında ise parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya ve çevresinde 18 Aralık boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Sabah saatlerinde bulutlu hava etkili olurken, öğleden sonra ara ara yağmur etkisini gösterecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif yağmur bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisi azalacak ve parçalı bulutlu bir hava görülmeye devam edecek.