Bugün yağmur var mı? 11 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

11 Şubat Çarşamba gününde beklenen hava koşulları, yurt genelinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde sıcaklıkların nasıl seyredeceği, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi merak konusu olurken; uzmanlar ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle dış planı olanlar ve seyahat edecekler için il il güncel hava durumu tahminleri yakından izleniyor. Detaylı değerlendirmeler haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

11 Şubat itibarıyla İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer aralıklı yağmur ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün boyunca bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, özellikle öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte hava serin ve kapalı seyredebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde kısa süreli ama etkili yağış geçişleri görülebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde yağış ihtimali artabilir.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık olarak değişebileceği göz önünde bulundurularak, güncel tahminlerin takip edilmesi faydalı olacaktır.