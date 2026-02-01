Bugün yağmur var mı? 1 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

1 Şubat Pazar günü için paylaşılan güncel hava durumu tahminleri, günlük programlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklık değerlerindeki değişim, yağış olasılığı ve rüzgârın yönü ile hızı dikkatle izlenirken; meteoroloji uzmanları ani ve yerel hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında bulunuyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 1 Şubat Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken, gün içinde aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer sağanak görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de Pazar günü yağışlı hava etkisini hissettirebilir. Kent genelinde zaman zaman sağanak yağmur beklenirken, rüzgârın da etkili olması öngörülüyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim. Yerel yağış ihtimali bulunurken, özellikle öğle saatlerinden sonra hafif yağmur geçişleri görülebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da Pazar günü yağmur bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak yağışlar zaman zaman etkisini artırabilir, iç kesimlerde ise bulutlu hava ön planda olacak.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da Pazar günü yağışlı hava öne çıkıyor. Gün içinde aralıklı yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.