Haberler

Bugün yağmur var mı? 1 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 1 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Şubat Pazar günü yurt genelinde kış koşulları etkisini sürdürürken, güncel hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İl il beklenen sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızı günlük planlamalarda belirleyici oluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 1 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

1 Şubat Pazar günü için paylaşılan güncel hava durumu tahminleri, günlük programlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklık değerlerindeki değişim, yağış olasılığı ve rüzgârın yönü ile hızı dikkatle izlenirken; meteoroloji uzmanları ani ve yerel hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında bulunuyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 1 Şubat Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken, gün içinde aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer sağanak görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de Pazar günü yağışlı hava etkisini hissettirebilir. Kent genelinde zaman zaman sağanak yağmur beklenirken, rüzgârın da etkili olması öngörülüyor.

Bugün yağmur var mı? 1 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim. Yerel yağış ihtimali bulunurken, özellikle öğle saatlerinden sonra hafif yağmur geçişleri görülebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da Pazar günü yağmur bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak yağışlar zaman zaman etkisini artırabilir, iç kesimlerde ise bulutlu hava ön planda olacak.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da Pazar günü yağışlı hava öne çıkıyor. Gün içinde aralıklı yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"