Bugün maç yok mu, bugünkü maçlar hangi kanalda 30 Eylül Çarşamba?

Bugün maç var mı, 30 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımlarının maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşmalarını, başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor.

Futbolseverler, “Bugün maç var mı, bugünkü maçlar hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de karşılaşma oynanmayacak. Milli ara nedeniyle Türkiye’de liglere verilen aranın yanı sıra Avrupa’nın önde gelen liglerinde de bugün futbolseverlerin takip edebileceği maç bulunmuyor.

Spor severler için dolu dolu bir çarşamba günü sizi bekliyor. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü hem kadınlar futbolunda Avrupa'nın dev kulüpleri sahne alacak hem de temsilcilerimiz Avrupa arenasında mücadele edecek. Günün programında ayrıca dikkat çeken bir hazırlık maçı da bulunuyor. İşte bugün oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın bilgileri.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA SAHNE ALIYOR

Kadınlar Avrupa Kupası 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Belarus temsilcisi Minsk'i konuk edecek. Tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

20.00 Fenerbahçe - Minsk (Fenerbahçe YouTube)

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV RANDEVULAR

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşamasında günün en çok ses getirecek maçları oynanacak. Akşam saatlerinde başlayacak mücadelelerde Barcelona, Arsenal, Juventus, Chelsea ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sahaya çıkacak. Günün ilk bölümünde üç karşılaşma aynı saatte başlarken, gecenin ikinci bölümünde ise Lyon - Chelsea ve Benfica - Bayern Münih maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Tüm karşılaşmalar Disney+ üzerinden izlenebilecek.

19.45 Roma - Barcelona (Disney+)

19.45 Häcken - Juventus (Disney+)

19.45 Paris FC - Arsenal (Disney+)

22.00 Lyon - Chelsea (Disney+)

22.00 Benfica - Bayern Münih (Disney+)

LYON - CHELSEA MAÇI GECENİN ZİRVESİ

Günün en dikkat çekici eşleşmesi, kadınlar futbolunun iki köklü ekibi Lyon ile Chelsea arasında oynanacak. Avrupa'daki başarılarıyla tanınan iki takımın karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Aynı saatte oynanacak Benfica - Bayern Münih maçı da gecenin öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

KONYASPOR FİLİSTİN'LE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK

Günün programında yer alan hazırlık maçında Konyaspor, Filistin Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

20.00 Konyaspor - Filistin (TRT Spor)

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamı Disney+ platformunda yayınlanacak. Fenerbahçe - Minsk karşılaşması Fenerbahçe'nin YouTube kanalından, Konyaspor - Filistin hazırlık maçı ise TRT Spor'dan takip edilebilecek.