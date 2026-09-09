Bugün maç var mı? 9 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

9 Eylül Çarşamba günü futbol heyecanını takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve yayın detaylarını mercek altına alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Feyenoord ve Stuttgart-Viking mücadeleleriyle başlayacak program, akşam saatlerinde Liverpool-Atlético Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting CP-Galatasaray ve Napoli-Arsenal maçlarıyla devam edecek. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba maç programı...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

14:30 - Maç Özet - HT Spor

15:00 - Gündem Futbol - TRT Spor

18:45 - Futbol Aklı - TRT Spor

19:45 - Barcelona - Feyenoord - Tabii

19:45 - Stuttgart - Viking - Tabii

20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor