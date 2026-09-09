Bugün maç var mı? 9 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçları ve karşılaşmaların yayın bilgilerini araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Avrupa futbolunun önemli ekipleri sahaya çıkacak. "Bugün maç var mı?", 9 Eylül Çarşamba kimin maçı var?, Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? soruları gündemdeki yerini koruyor.
9 Eylül Çarşamba günü futbol heyecanını takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve yayın detaylarını mercek altına alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Feyenoord ve Stuttgart-Viking mücadeleleriyle başlayacak program, akşam saatlerinde Liverpool-Atlético Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting CP-Galatasaray ve Napoli-Arsenal maçlarıyla devam edecek. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba maç programı...
FUTBOL YAYIN AKIŞI
- 14:30 - Maç Özet - HT Spor
- 15:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
- 18:45 - Futbol Aklı - TRT Spor
- 19:45 - Barcelona - Feyenoord - Tabii
- 19:45 - Stuttgart - Viking - Tabii
- 20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor
- 21:00 - Al Nassr - Abha - S Sport Plus
- 22:00 - Sporting Lisbon - Galatasaray - TRT 1
- 22:00 - Liverpool - Atletico Madrid - Tabii
- 22:00 - Napoli - Arsenal - Tabii
- 22:00 - PSG - Slovan Bratislava - Tabii
- 22:00 - St. Johnstone - Celtic - S Sport Plus
- 22:45 - Devre Arası - A Spor
- 23:00 - Avrupa’dan Futbol - A Spor