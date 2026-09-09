Haberler

Bugün maç var mı? 9 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 9 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverler, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçları ve karşılaşmaların yayın bilgilerini araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Avrupa futbolunun önemli ekipleri sahaya çıkacak. "Bugün maç var mı?", 9 Eylül Çarşamba kimin maçı var?, Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? soruları gündemdeki yerini koruyor.

9 Eylül Çarşamba günü futbol heyecanını takip etmek isteyenler, günün karşılaşmalarını ve yayın detaylarını mercek altına alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Feyenoord ve Stuttgart-Viking mücadeleleriyle başlayacak program, akşam saatlerinde Liverpool-Atlético Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting CP-Galatasaray ve Napoli-Arsenal maçlarıyla devam edecek. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba maç programı...

FUTBOL YAYIN AKIŞI

  • 14:30 - Maç Özet - HT Spor
  • 15:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 18:45 - Futbol Aklı - TRT Spor
  • 19:45 - Barcelona - Feyenoord - Tabii
  • 19:45 - Stuttgart - Viking - Tabii
  • 20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor

  • 21:00 - Al Nassr - Abha - S Sport Plus
  • 22:00 - Sporting Lisbon - Galatasaray - TRT 1
  • 22:00 - Liverpool - Atletico Madrid - Tabii
  • 22:00 - Napoli - Arsenal - Tabii
  • 22:00 - PSG - Slovan Bratislava - Tabii
  • 22:00 - St. Johnstone - Celtic - S Sport Plus
  • 22:45 - Devre Arası - A Spor
  • 23:00 - Avrupa’dan Futbol - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Herkes 6 maçtır gol yemeyen takımına verdiği sözü konuşuyor
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Özgür Özel'i yıkacak gelişme
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti