Bugün maç var mı? 7 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
7 Eylül 2026 Pazartesi günü maç programı, yeni haftada futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın son gününde Çaykur Rizespor-Alanyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmaları oynanırken, Trendyol 1. Lig ile Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün maç var mı, 7 Eylül Pazartesi kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı ve yayın bilgileri.
Futbolseverler, 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları ve karşılaşmaların yayın bilgilerini gündemine aldı. Süper Lig’de iki maçın bulunduğu bugünkü programda Rizespor- Alanyaspor ile Göztepe- Gaziantep Fk mücadeleleri öne çıkıyor. Ayrıca Trendyol 1. Lig, Serie A ve La Liga’da da karşılaşmalar oynanacak. Basketbolda ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, Porto Riko karşısında sahaya çıkacak. “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYIN AKIŞI
- 17.00 - Esenler Erokspor - Kayserispor - beIN Sports 2 / TRT Spor
- 17.00 - İstanbulspor - Iğdırspor - beIN MAX 1 / TRT Spor
- 19.30 - Cagliari - Lecce - S Sport Plus
- 20.00 - Getafe - Celta Vigo - S Sport Plus
- 20.00 - Göztepe - Gaziantep FK - beIN Sports 2
- 20.00 - Rizespor - Alanyaspor - beIN Sports 1
- 20.00 - Manisa FK - Bursaspor - beIN MAX 1 / TRT Spor
- 20.00 - Mardin 1969 Spor - Bodrumspor - TRT Kürdi
- 21.00 - Al Hilal - Neom - S Sport Plus
- 21.45 - İtalya - Çin - S Sport Plus
- 21.45 - Udinese - Lazio - S Sport Plus
- 21.45 - Nantes - Nancy - beIN Sports 4
- 22.30 - Elche - Real Sociedad - S Sport Plus