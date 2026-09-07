Bugün maç var mı? 7 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler, 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları ve karşılaşmaların yayın bilgilerini gündemine aldı. Süper Lig’de iki maçın bulunduğu bugünkü programda Rizespor- Alanyaspor ile Göztepe- Gaziantep Fk mücadeleleri öne çıkıyor. Ayrıca Trendyol 1. Lig, Serie A ve La Liga’da da karşılaşmalar oynanacak. Basketbolda ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, Porto Riko karşısında sahaya çıkacak. “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYIN AKIŞI

17.00 - Esenler Erokspor - Kayserispor - beIN Sports 2 / TRT Spor

17.00 - İstanbulspor - Iğdırspor - beIN MAX 1 / TRT Spor

19.30 - Cagliari - Lecce - S Sport Plus

20.00 - Getafe - Celta Vigo - S Sport Plus

20.00 - Göztepe - Gaziantep FK - beIN Sports 2

20.00 - Rizespor - Alanyaspor - beIN Sports 1