Haberler

Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı Haber Videosunu İzle
Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da gece saatlerinde gökyüzünde peş peşe beliren gizemli ışıklar vatandaşların dikkatini çekti. Bir süre hareket halinde görülen ve zaman zaman kaybolup yeniden beliren ışıklar merak uyandırırken, ışıkların kaynağına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da gece saatlerinde gökyüzünde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bulutlu havada peş peşe beliren çok sayıda parlak ışık, kent sakinlerinin dikkatini çekti.

GÖKYÜZÜNDE PEŞ PEŞE BELİRDİLER

Birbirine yakın noktalarda görülen ışıkların zaman zaman belirginleşip ardından kaybolduğu, kısa süre sonra farklı noktalarda yeniden ortaya çıktığı görüldü. Gökyüzündeki sıra dışı hareketlilik bir süre devam etti.

KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Işıkların ne olduğu ve hangi kaynaktan geldiğine ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Olayın bulutlara yansıyan güçlü ışık kaynaklarından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Ankara semalarında yaşanan sıra dışı olay, ışıkları fark eden vatandaşlarda şaşkınlık ve merak yarattı.

Kaynak: Haberler.com
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı

8 yıldır firariydi! Bu hali bile kurtaramadı
Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih

İktidara yakın isim duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih
Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı

Serhat Kılıç'a babasından yürek yakan veda

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Çinli turistlerlin yeni gözdesi