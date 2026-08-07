Bugün maç var mı? 7 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

7 Ağustos 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 7 Ağustos 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

13:30 - Bayern Münih - Aston Villa - TRT Spor

14:30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

17:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

20:00 - Transfer Market - Tivibu Spor