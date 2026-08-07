Bugün maç var mı? 7 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 7 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig karşılaşmaları, hazırlık maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "7 Ağustos Cuma kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
7 Ağustos 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 7 Ağustos 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...
YAYIN AKIŞI
- 13:30 - Bayern Münih - Aston Villa - TRT Spor
- 14:30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
- 17:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
- 20:00 - Transfer Market - Tivibu Spor
- 21:00 - İspanya LALIGA Sezon Maçları - S Sport
- 21:00 - Transfer Raporu - A Spor
- 21:30 - Bochum - Hertha Berlin - S Sport Plus
- 21:30 - Boluspor - Manisa Futbol Kulübü - TRT Spor
- 23:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
- 23:00 - Son Sayfa - A Spor
- 23:30 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor