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Bugün maç var mı? 5 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 5 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak futbol karşılaşmaları, haftanın dördüncü gününde sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa kupalarında oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyen futbolseverler, günün maç programını ve karşılaşmaların başlama saatlerini araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “5 Kasım Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bugün maç var mı? 5 Kasım Perşembe günü futbol heyecanı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, İskoçya ekibi Celtic ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor ise Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Avrupa futbolunda Milan-Ferencváros, Real Sociedad-Lyon, AZ Alkmaar-Juventus ve Bayer Leverkusen-Marsilya mücadeleleri de günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Kasım 2026 Perşembe gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…

YAYIN AKIŞI

  • 14:30 - HT Spor - Maç Özetleri
  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 18:00 - A Spor - Avrupa Ligi Özel
  • 19:00 - TRT Spor - Maç Özel
  • 20:00 - A Spor - Ana Haber
  • 20:45 - Tabii - Real Sociedad - Lyon
  • 20:45 - Tabii - Atalanta - Kairat Almaty
  • 20:45 - Tabii - Sparta Prag - Bournemouth
  • 20:45 - Tabii - Crystal Palace - Hoffenheim
  • 20:45 - Tabii - Anderlecht - Salzburg
  • 20:45 - TRT 1 - Trabzonspor - Freiburg

  • 20:45 - Tabii - Milan - Ferencvaros
  • 21:00 - TRT Spor - Maç Özel
  • 21:00 - A Spor - Futbol Meydanı
  • 21:30 - HT Spor - Canlı Devre Arası
  • 22:00 - HT Spor - Dakika 90
  • 23:00 - Tabii - Bayer Leverkusen - Marsilya
  • 23:00 - Tabii - Monaco - Nordsjaelland
  • 23:00 - Tabii - Getafe - Brighton
  • 23:00 - Tabii - Sunderland - Dinamo Zagreb
  • 23:00 - Tabii - Celta Vigo - St. Gilloise
  • 23:00 - Tabii - Benfica - Lech Poznan
  • 23:00 - Tabii - AZ Alkmaar - Juventus
  • 23:00 - TRT 1 - Celtic - Beşiktaş
  • 23:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
  • 23:45 - A Spor - Devre Arası
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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