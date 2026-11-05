Bugün maç var mı? 5 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 5 Kasım Perşembe günü futbol heyecanı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, İskoçya ekibi Celtic ile karşı karşıya gelirken Trabzonspor ise Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Avrupa futbolunda Milan-Ferencváros, Real Sociedad-Lyon, AZ Alkmaar-Juventus ve Bayer Leverkusen-Marsilya mücadeleleri de günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Kasım 2026 Perşembe gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…

YAYIN AKIŞI

14:30 - HT Spor - Maç Özetleri

- Maç Özetleri 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

18:00 - A Spor - Avrupa Ligi Özel

19:00 - TRT Spor - Maç Özel

20:00 - A Spor - Ana Haber

20:45 - Tabii - Real Sociedad - Lyon

20:45 - Tabii - Atalanta - Kairat Almaty

20:45 - Tabii - Sparta Prag - Bournemouth

20:45 - Tabii - Crystal Palace - Hoffenheim

20:45 - Tabii - Anderlecht - Salzburg

20:45 - TRT 1 - Trabzonspor - Freiburg