Bugün maç var mı? 3 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
3 Eylül 2026 Perşembe günü maç programı, futbolseverlerin günün karşılaşmalarını öğrenmek için yaptığı araştırmaların başında geliyor. Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadeleler başta olmak üzere günün futbol karşılaşmaları takip edilirken, maçların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "3 Eylül Perşembe kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
Futbol heyecanının sürdüğü 3 Eylül Perşembe günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Özellikle Trendyol 1. Lig'deki Iğdır FK-Manisa FK, Bursaspor-İstanbulspor ve Bodrum FK-Esenler Erokspor karşılaşmaları futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 3 Eylül 2026 Perşembe gününün maç programı...
YAYIN AKIŞI
- 07:00 - S Sport - İspanya LaLiga
- 10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A
- 10:45 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig
- 12:30 - TRT Spor - Trendyol 1. Lig
- 12:30 - S Sport - 2. Bundesliga Özetler
- 14:30 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig
- 14:30 - S Sport 2 - Hollanda Ligi Geniş Özetler
- 15:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer
- 15:30 - S Sport - EuroLeague Sezon Maçları
- 16:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A
- 17:00 - beIN Sports 2 - Iğdır FK - Manisa FK
- 19:00 - S Sport - İtalya Serie A Geniş Özetler
- 20:00 - beIN Sports 2 - Bursaspor - İstanbulspor
- 20:00 - beIN Sports MAX 1 - Bodrumspor - Esenler Erokspor
- 20:00 - TRT Türk - Bodrumspor - Esenler Erokspor
- 21:00 - HT Spor - Al Diriyah - Al Qadsiah
- 21:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A
- 21:45 - S Sport Plus - Hibernian - Hearts
- 22:00 - TRT Spor - Cagliari - Verona
- 22:00 - S Sport Plus - Real Sociedad - Celta Vigo