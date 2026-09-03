Bugün maç var mı? 3 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanının sürdüğü 3 Eylül Perşembe günü sahaya çıkacak takımlar belli oldu. Özellikle Trendyol 1. Lig'deki Iğdır FK-Manisa FK, Bursaspor-İstanbulspor ve Bodrum FK-Esenler Erokspor karşılaşmaları futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 3 Eylül 2026 Perşembe gününün maç programı...

YAYIN AKIŞI

07:00 - S Sport - İspanya LaLiga

10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A

10:45 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig

- Trendyol Süper Lig 12:30 - TRT Spor - Trendyol 1. Lig

12:30 - S Sport - 2. Bundesliga Özetler

14:30 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig

14:30 - S Sport 2 - Hollanda Ligi Geniş Özetler

15:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer

15:30 - S Sport - EuroLeague Sezon Maçları