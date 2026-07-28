Haberler

Bugün maç var mı? 28 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 28 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverler, 28 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig hazırlık karşılaşmaları, uluslararası dostluk maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "28 Temmuz Salı kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

28 Temmuz 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

28 TEMMUZ 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

  • 07.00 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller - TRT Spor
  • 07.30 - 2026 Dünya Kupası En Güzel Asistler - TRT Spor
  • 07.45 - 2026 Dünya Kupası Goller - TRT Spor
  • 10.15 - 2026 Dünya Kupası Kylian Mbappe Golleri - TRT Spor
  • 12.30 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport
  • 13.30 - 2026 Dünya Kupası Öne Çıkan Maçlar - TRT Spor

  • 14.30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 15.45 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar - TRT Spor
  • 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 19.00 - Çaykur Rizespor - Hull City - TV 8,5
  • 20.00 - Transfer Günlüğü - TRT Spor
  • 21.00 - Beşiktaş - Midtjylland - S Sport
  • 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 21.45 - Stoke City - Everton (Hazırlık Maçı) - TRT Spor
  • 23.00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 23.00 - Son Sayfa - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı,

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor