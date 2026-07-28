Bugün maç var mı? 28 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

28 Temmuz 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

28 TEMMUZ 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

07.00 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller - TRT Spor

07.30 - 2026 Dünya Kupası En Güzel Asistler - TRT Spor

07.45 - 2026 Dünya Kupası Goller - TRT Spor

10.15 - 2026 Dünya Kupası Kylian Mbappe Golleri - TRT Spor

12.30 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport

13.30 - 2026 Dünya Kupası Öne Çıkan Maçlar - TRT Spor