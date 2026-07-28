Bugün maç var mı? 28 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 28 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig hazırlık karşılaşmaları, uluslararası dostluk maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "28 Temmuz Salı kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
28 Temmuz 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...
28 TEMMUZ 2026 SALI MAÇ PROGRAMI
- 07.00 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller - TRT Spor
- 07.30 - 2026 Dünya Kupası En Güzel Asistler - TRT Spor
- 07.45 - 2026 Dünya Kupası Goller - TRT Spor
- 10.15 - 2026 Dünya Kupası Kylian Mbappe Golleri - TRT Spor
- 12.30 - İspanya LaLiga Sezon Maçları - S Sport
- 13.30 - 2026 Dünya Kupası Öne Çıkan Maçlar - TRT Spor
- 14.30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
- 15.45 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar - TRT Spor
- 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
- 19.00 - Çaykur Rizespor - Hull City - TV 8,5
- 20.00 - Transfer Günlüğü - TRT Spor
- 21.00 - Beşiktaş - Midtjylland - S Sport
- 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
- 21.45 - Stoke City - Everton (Hazırlık Maçı) - TRT Spor
- 23.00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
- 23.00 - Son Sayfa - A Spor