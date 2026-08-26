Bugün maç var mı? 26 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı sorusunun yanıtı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları öne çıkarken, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma futbolseverlerin en çok merak ettiği mücadele olarak dikkat çekiyor. Lyon- Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, bugün başka hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos Çarşamba gününün maç programı...

YAYIN AKIŞI

07:30 - İtalya Seri A Özetler - TRT Spor

10:30 - Sabah Spor Bülteni - TRT Spor

Bülteni - TRT Spor 16:30 - Ceza Sahası - TRT Spor

17:00 - Dünyadan Futbol - HT Spor

20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor

20:00 - Maç Özel - TRT Spor

20:00 - Transfer Market - Tivibu Spor