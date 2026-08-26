Bugün maç var mı? 26 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
26 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbolseverler, günün maç programını ve karşılaşmaların yayın bilgilerini araştırıyor. "Bugün maç var mı?", "26 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini korurken, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları dikkat çekiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, tur için Lyon deplasmanına çıkacak. Peki, bugün maç var mı? 26 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün maç var mı sorusunun yanıtı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbol heyecanını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Günün programında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları öne çıkarken, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma futbolseverlerin en çok merak ettiği mücadele olarak dikkat çekiyor. Lyon- Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, bugün başka hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos Çarşamba gününün maç programı...
YAYIN AKIŞI
- 07:30 - İtalya Seri A Özetler - TRT Spor
- 10:30 - Sabah Spor Bülteni - TRT Spor
- 16:30 - Ceza Sahası - TRT Spor
- 17:00 - Dünyadan Futbol - HT Spor
- 20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor
- 20:00 - Maç Özel - TRT Spor
- 20:00 - Transfer Market - Tivibu Spor
- 22:00 - Transfer Raporu - A Spor
- 22:00 - Real Madrid - Real Sociedad - S Sport Plus
- 22:00 - Lyon - Fenerbahçe - TRT 1
- 22:00 - AEK - Levski Sofya - Tabii
- 22:00 - NK Celje - Slovan Bratislava - Tabii
- 22:00 - Viking - Dinamo Zagreb - Tabii
- 22:50 - Orta Nokta - Tivibu Spor
- 23:00 - Gece Yarısı - HT Spor
- 23:45 - UEFA Şampiyonlar Ligi - TRT Spor