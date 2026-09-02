Bugün maç var mı? 2 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanının devam ettiği 2 Eylül Çarşamba günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli karşılaşmalar da dikkat çekiyor. Peki, 2 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...

2 EYLÜL ÇARŞAMBA FUTBOL YAYIN AKIŞI

07:00 - İspanya La Liga - S Sport

07:30 - İtalya Serie A Özetler - TRT Spor

07:45 - İspanya La Liga Özetler - TRT Spor

09:45 - Süper Lig Haftanın Golleri - beIN Sports 1

10:00 - Samsunspor - Fenerbahçe - beIN Sports 1

12:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport

13:00 - Süper Lig Raporu - beIN Sports 1

14:30 - Almanya Bundesliga Geniş Özetler - S Sport 2

15:00 - TFF 1. Lig Maç Özetleri - beIN Sports 1

16:30 - İtalya Serie A - S Sport 2

17:00 - Vanspor - Batman Petrol - TRT Spor