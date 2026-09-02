Bugün maç var mı? 2 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2 Eylül 2026 Çarşamba günü futbolseverler, günün maç programını araştırmaya başladı. Türkiye'den ve Avrupa'dan sahaya çıkacak takımlar merak edilirken, özellikle akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar futbol gündeminde öne çıkıyor. "Bugün maç var mı?", "Kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor.
Futbol heyecanının devam ettiği 2 Eylül Çarşamba günü, ekran başına geçmek isteyen futbolseverler günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli karşılaşmalar da dikkat çekiyor. Peki, 2 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var, hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün merak edilen maç programı...
2 EYLÜL ÇARŞAMBA FUTBOL YAYIN AKIŞI
- 07:00 - İspanya La Liga - S Sport
- 07:30 - İtalya Serie A Özetler - TRT Spor
- 07:45 - İspanya La Liga Özetler - TRT Spor
- 09:45 - Süper Lig Haftanın Golleri - beIN Sports 1
- 10:00 - Samsunspor - Fenerbahçe - beIN Sports 1
- 12:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport
- 13:00 - Süper Lig Raporu - beIN Sports 1
- 14:30 - Almanya Bundesliga Geniş Özetler - S Sport 2
- 15:00 - TFF 1. Lig Maç Özetleri - beIN Sports 1
- 16:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
- 17:00 - Vanspor - Batman Petrol - TRT Spor
- 17:00 - beIN Avrupa - beIN Sports 1
- 19:00 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport
- 19:00 - Muhabir Masası - beIN Sports 1
- 20:00 - Nokta Transfer - HT Spor
- 20:00 - Sivasspor - Mardin 1969 - TRT Spor
- 20:00 - Avrupa'dan Futbol - A Spor
- 20:00 - Taraftar - beIN Sports 1
- 21:00 - Transfer Raporu - A Spor
- 21:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
- 21:45 - Osnabruck - Bayern Münih - S Sport Plus
- 22:00 - Gece Yarısı - HT Spor
- 22:00 - Futbol Aklı - TRT Spor
- 22:00 - Falkirk - Glasgow Rangers - S Sport Plus
- 23:00 - Son Sayfa - A Spor