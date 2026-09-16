Bugün maç var mı? 16 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Eylül 2026 Çarşamba maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Eylül Çarşamba gününün maç programı...

16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

07:00 - S Sport - İspanya LaLiga

08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

- Başlama Vuruşu 08:00 - A Spor - Sabah Sporu

09:00 - BeIN Haber - beIN Sabah

- beIN Sabah 10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A

11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem

11:00 - BeIN Haber - beIN Manşet

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

12:30 - S Sport - Hollanda Ligi

12:30 - HT Spor - Kürsü

13:00 - HT Spor - Bakış Açısı

13:00 - BeIN Haber - beIN Gün Ortası

13:30 - S Sport - İspanya LaLiga

14:00 - S Sport 2 - Almanya Bundesliga

14:00 - A Spor - Sinopspor - Arıt Kayadibi SK

15:00 - HT Spor - Satır Arası