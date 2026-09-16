Bugün maç var mı? 16 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Haftanın ortasında futbolseverler, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçları ve günün karşılaşma programını araştırıyor. Avrupa futbolunda heyecan UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “16 Eylül Çarşamba kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.
16 Eylül 2026 Çarşamba maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler “Bugün hangi maçlar var?”, “Kimin maçı var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Eylül Çarşamba gününün maç programı...
16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI
- 07:00 - S Sport - İspanya LaLiga
- 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
- 08:00 - A Spor - Sabah Sporu
- 09:00 - BeIN Haber - beIN Sabah
- 10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A
- 11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem
- 11:00 - BeIN Haber - beIN Manşet
- 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
- 12:30 - S Sport - Hollanda Ligi
- 12:30 - HT Spor - Kürsü
- 13:00 - HT Spor - Bakış Açısı
- 13:00 - BeIN Haber - beIN Gün Ortası
- 13:30 - S Sport - İspanya LaLiga
- 14:00 - S Sport 2 - Almanya Bundesliga
- 14:00 - A Spor - Sinopspor - Arıt Kayadibi SK
- 15:00 - HT Spor - Satır Arası
- 16:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A
- 16:00 - A Spor - Spor Gündemi
- 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
- 17:00 - A Spor - Bucaspor 1928 - Gaziemir
- 18:00 - HT Spor - HT Spor Ana Haber
- 18:00 - BeIN Haber - beIN Ana Haber
- 18:00 - S Sport - Hollanda Ligi
- 19:00 - A Spor - Ana Haber
- 19:45 - Tabii - FC Ararat Armenia - Sparta Prag
- 19:45 - Tabii - Omonia Nicosia - Celta Vigo
- 20:00 - S Sport - Atletico Madrid - Osasuna
- 20:00 - S Sport 2 - Deportivo - Sevilla
- 20:00 - A Spor - Y. Mersin İ.Y - Bucak Bld. Oğuzhanspor
- 22:00 - Tabii - Bayer Leverkusen - Celje
- 22:00 - Tabii - Sunderland - AZ Alkmaar
- 22:00 - S Sport 2 - Made In Italy
- 22:00 - Tabii - Olympiakos - Jagiellonia Bialystok
- 22:00 - A Spor - Futbol Meydanı
- 22:00 - Tabii - Milan - Benfica
- 22:00 - Tabii - Sturm Graz - Rennes
- 22:00 - S Sport Plus - Manchester United - Brighton
- 22:00 - S Sport Plus - Coventry - Aston Villa
- 22:00 - Tabii - Anderlecht - Lyon
- 22:00 - Tabii - Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb
- 22:30 - S Sport 2 - Levante - Athletic Bilbao
- 22:30 - S Sport - Barcelona - Racing Santander
- 23:00 - HT Spor - Gece Yarısı