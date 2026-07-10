Bugün maç var mı? 10 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak kritik karşılaşmada yarı finale yükselecek bir takım daha belli olacak. Futbolseverler günün maç programını, karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürürken, "Bugün hangi maç var?" ve "Dünya Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemde yer alıyor. İşte 10 Temmuz 2026 Cuma Dünya Kupası maç programı, günün fikstürü ve merak edilen detaylar...

YAYIN AKIŞI

10.30 - Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor )

) 11.00 - Spor Ajansı (A Spor)

Ajansı (A Spor) 14.30 - Kupa Günlüğü (TRT Spor)

14.30 - Kupada Bugün (S Sport)

15.00 - Trendyol 1. Lig Fikstür Çekimi (TRT Spor)

16.00 - Gündem Futbol (TRT Spor)

17.00 - Beşiktaş Hazırlık Maçları Maç Önü Programı (S Sport Plus)