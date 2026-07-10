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Bugün maç var mı? 10 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 10 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Yarı final biletini almak isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?", "10 Temmuz Cuma Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Temmuz Cuma kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak kritik karşılaşmada yarı finale yükselecek bir takım daha belli olacak. Futbolseverler günün maç programını, karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürürken, "Bugün hangi maç var?" ve "Dünya Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemde yer alıyor. İşte 10 Temmuz 2026 Cuma Dünya Kupası maç programı, günün fikstürü ve merak edilen detaylar...

YAYIN AKIŞI

  • 10.30 - Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor )
  • 11.00 - Spor Ajansı (A Spor)
  • 14.30 - Kupa Günlüğü (TRT Spor)
  • 14.30 - Kupada Bugün (S Sport)
  • 15.00 - Trendyol 1. Lig Fikstür Çekimi (TRT Spor)
  • 16.00 - Gündem Futbol (TRT Spor)
  • 17.00 - Beşiktaş Hazırlık Maçları Maç Önü Programı (S Sport Plus)

  • 18.00 - Beşiktaş - Mattersburg (S Sport Plus)
  • 18.30 - Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor)
  • 19.30 - Widzew Lodz - Beşiktaş (Tekrar) (S Sport Plus)
  • 20.00 - Barcelona Dev Maçlar (A Spor)
  • 21.00 - Transfer Raporu (A Spor)
  • 21.00 - Kupa Saati (TRT Spor)
  • 21.20 - Kupa Saati (TRT 1)
  • 22.00 - İspanya - Belçika (TRT 1)
  • 22.00 - 2026 Dünya Kupası'na Öne Çıkan Maçlar (TRT Spor)
  • 23.00 - Son Sayfa (A Spor)
  • 23.30 - FIFA 2026 Dünya Kupası En Güzel Goller (TRT Spor)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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