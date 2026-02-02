İslam dünyasında mübarek geceler, hem bireysel arınma hem de toplumsal manevi bilinç açısından büyük önem taşıyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi doğrultusunda Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman? Detaylar haberimizde.

BUGÜN (2 ŞUBAT 2026) KANDİL Mİ

Kandiller, hicri takvime göre belirleniyor ve her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Bu nedenle güncel takvim bilgisi, özellikle ibadet planlaması yapan Müslümanlar için kritik önem taşıyor. 2 Şubat 2026 gecesi, camilerde kandil programları düzenlenirken, milyonlarca kişi bu müstesna geceyi dua, namaz ve tefekkürle geçirecek.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün idrak edilen kandil, Berat Kandili'dir. Berat Kandili, İslam'da "üç aylar" olarak bilinen mübarek zaman diliminin içinde yer alır ve Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelir. Regaip Kandili ile başlayan manevi yolculuk, Miraç ve Berat kandilleriyle derinleşir, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi ile zirveye ulaşır.

Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklarına göre Berat Kandili, kul ile Allah arasındaki bağın güçlendiği, iç muhasebenin arttığı ve manevi yenilenmenin yoğunlaştığı gecelerden biridir. Bu gece, geçmişin muhasebesi ve geleceğin inşası açısından önemli bir eşik olarak kabul edilir.

BUGÜN BERAT KANDİLİ Mİ?

Evet, bugün Berat Kandili. 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi, İslam inancına göre ilahi rahmet ve affın tecelli ettiği özel gecelerden biri olarak kabul ediliyor. "Berat" kelimesi; arınma, temize çıkma, bağışlanma ve ilahi kurtuluş anlamlarını taşıyor.

Hadis kaynaklarında aktarıldığı üzere Hz. Muhammed'in (s.a.v) bu geceye özel olarak ibadet edilmesini ve ertesi gün oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet ediliyor. Rivayete göre Allah Teâlâ, bu gecede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve kullarına tövbe, rızık, şifa ve af kapılarını açar.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, üç ayların Müslümanlar için sadece bireysel ibadet değil; ahlak, toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilincini de güçlendiren bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekiyor. Berat Kandili'nin, bu bütüncül manevi yenilenmenin en önemli duraklarından biri olduğunu vurguluyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilir. 2026 yılı Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesine denk geliyor. Kandil gecesi, pazartesiyi salıya bağlayan gece boyunca idrak edilecek.

Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayına kısa bir süre kalması, bu gecenin manevi hazırlık açısından da ayrı bir önem taşımasını sağlıyor. Müslümanlar için bu dönem; düzenli ibadete yönelme, tefekkür, tövbe ve sosyal yardımlaşmayı artırma fırsatı sunuyor.

BERAT KANDİLİ'NİN İSLAMİ AÇIDAN ÖNEMİ VE MANEVİ DERİNLİĞİ

Berat Kandili, İslam inancında ilahi affın ve rahmetin bolca tecelli ettiği gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gece, kulun geçmiş hatalarından arınması, kalbiyle yönünü yeniden belirlemesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Dini kaynaklarda, bu gecede yapılan samimi tövbelerin kabul edileceği, duaların geri çevrilmeyeceği ve kaderle ilgili bazı ilahi takdirlerin tecelli edeceği ifade ediliyor. Bu yönüyle Berat Kandili, sadece bireysel değil, toplumsal bilinç açısından da derin anlamlar barındırıyor.

DİYANET 2026 KANDİL GÜNLERİ VE BAYRAM TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 dini günler takvimine göre önemli tarihler şu şekilde:

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bu takvim, ibadet planlaması ve manevi hazırlık süreci açısından güvenilir bir referans niteliği taşıyor.