Bugün kandil mi, 2 Şubat Pazartesi bu gece ne kandili?

Dini gün ve gecelere ilişkin aramalar hız kazanırken, "Bugün kandil mi, bu gece ne kandili?" sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi. Kandil gecelerinin anlam ve önemi kadar, hangi gecenin idrak edildiği de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar…

BUGÜN KANDİL Mİ?

ugün kandil olup olmadığı sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı dini konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi dini günler takvimi incelendiğinde, bugün herhangi bir kandil gecesinin bulunmadığı görülüyor. Yapılan kontroller, kandil gecelerinin hicrî takvime göre belirlendiğini ve bu nedenle miladî takvimde her yıl farklı tarihlere denk geldiğini ortaya koyuyor. 2026 yılına ait dini günler takvimine göre de bugün için bir kandil gecesi yer almıyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İslam inancında "berat" kelimesi; affedilme, günahlardan arınma, temize çıkma ve ilahi rahmete erişme anlamlarını taşıyor. Berat Kandili, müminlerin tövbe ve dua ile Allah'a yöneldiği, bağışlanma dileklerinin yoğunlaştığı mübarek geceler arasında kabul ediliyor.

Rivayetlere göre Hz. Muhammed (s.a.v.), Berat gecesinin faziletine dikkat çekerek bu gecenin ibadetle ihya edilmesini tavsiye etmiştir. Aktarılan hadiste, Şaban ayının 15. gecesinde Allah'ın rahmetiyle dünya semasına tecelli ettiği ve tövbe edenlerin bağışlandığı ifade ediliyor.

2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre Berat Kandili 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek. Bu tarih, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan geceye denk geliyor.

BERAT GECESİNİN MANEVİ ÖNEMİ

Üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Berat Kandili, Ramazan ayına yaklaşırken müminler için önemli bir manevi hazırlık süreci sunuyor. Regaip ve Miraç kandillerinden sonra gelen bu müstesna gece; dua, ibadet, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olarak görülüyor.

İslam alimlerine göre bu gece; rızık, ömür, bereket ve kaderle ilgili ilahi takdirlerin yazıldığına inanılan özel zaman dilimlerinden biridir. Bu yönüyle Berat Kandili, kulluk bilincinin tazelendiği ve manevi yenilenmenin yaşandığı önemli bir durak olarak kabul ediliyor.

BERAT KANDİLİ ŞABAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Berat Kandili, hicrî takvime göre Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olarak idrak ediliyor. 2026 yılında bu mübarek gece, miladî takvimde 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor.

2026 DİYANET KANDİL VE BAYRAM TARİHLERİ

2026 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alan bazı önemli tarihler ise şöyle:

• Kadir Gecesi : 16 Mart 2026 Pazartesi

• Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

• Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

• Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

• Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar