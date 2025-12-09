Haberler

Bugün hava yağmurlu mu, hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur yağacak mı?

Bugün hava yağmurlu mu, hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur yağacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji raporlarına göre bazı bölgelerde yağışlı bir gün bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağmur ihtimali sorgulanıyor. Peki, Bugün hava yağmurlu mu, hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur yağacak mı?

Bugün hava durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde yağmurun etkili olup olmayacağını merak ediyor. Gün boyunca hangi bölgelerde yağış görülecek, hava nasıl değişecek? Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

BU GÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün hava koşulları merak konusu olurken, meteoroloji uzmanları farklı şehirler için değişken tahminler paylaşıyor. Yağmur ihtimali bazı bölgelerde yüksek, bazı bölgelerde ise düşük seviyelerde seyrediyor. Gün içinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek önemli.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu geçiyor ve zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde şehir genelinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Sürücüler ve dışarı çıkacaklar için şemsiye taşımak faydalı olabilir.

Bugün hava yağmurlu mu, hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur yağacak mı?

İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

İzmir'de ise gün genelinde gökyüzü genellikle açık olacak. Yağmur ihtimali oldukça düşük, ancak sabah erken saatlerde hafif çisenti görülebilir. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde artmasıyla birlikte açık hava aktiviteleri için uygun bir gün olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneş açsa da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar olabileceği tahmin ediliyor. Ani yağışlara karşı tedbirli olmak ve şehir içi ulaşımı planlarken dikkatli olmak önemli.

ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Antalya'da bugün hava genel olarak güneşli geçecek ve yağmur olasılığı oldukça düşük. Kıyı bölgelerde deniz etkisiyle nemli bir hava olabilir, ancak ciddi bir yağış beklenmiyor. Turistik bölgelerde açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title