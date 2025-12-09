Bugün hava yağmurlu mu, hangi şehirlerde yağmur yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da yağmur yağacak mı?

Bugün hava durumu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde yağmurun etkili olup olmayacağını merak ediyor. Gün boyunca hangi bölgelerde yağış görülecek, hava nasıl değişecek? Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

BU GÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün hava koşulları merak konusu olurken, meteoroloji uzmanları farklı şehirler için değişken tahminler paylaşıyor. Yağmur ihtimali bazı bölgelerde yüksek, bazı bölgelerde ise düşük seviyelerde seyrediyor. Gün içinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek önemli.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu geçiyor ve zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde şehir genelinde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Sürücüler ve dışarı çıkacaklar için şemsiye taşımak faydalı olabilir.

İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

İzmir'de ise gün genelinde gökyüzü genellikle açık olacak. Yağmur ihtimali oldukça düşük, ancak sabah erken saatlerde hafif çisenti görülebilir. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde artmasıyla birlikte açık hava aktiviteleri için uygun bir gün olacak.

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneş açsa da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar olabileceği tahmin ediliyor. Ani yağışlara karşı tedbirli olmak ve şehir içi ulaşımı planlarken dikkatli olmak önemli.

ANTALYA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Antalya'da bugün hava genel olarak güneşli geçecek ve yağmur olasılığı oldukça düşük. Kıyı bölgelerde deniz etkisiyle nemli bir hava olabilir, ancak ciddi bir yağış beklenmiyor. Turistik bölgelerde açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.