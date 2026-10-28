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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinin çalışma saatleri gündeme geldi. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını ve mesainin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü? Detaylar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü kamu ve özel bankaların şubeleri sabah saatlerinde hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatilin saat 13.00'te başlamasıyla birlikte banka şubelerinde normal mesai sona erecek.

28 EKİM'DE BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

Bu nedenle 28 Ekim'de bankalar tam gün değil, yarım gün çalışacak. Şubeden para çekme, para yatırma, hesap açma ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin işlemlerini öğleden önce tamamlamaları önem taşıyor. Bankaların son işlem kabul saatleri ve şube uygulamaları farklılık gösterebildiğinden, işlem yapmadan önce ilgili bankanın duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

28 EKİM BUGÜN BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR?

28 Ekim Çarşamba günü resmî tatil saat 13.00'te başlayacak. Bu nedenle banka şubelerinde yarım günlük mesai uygulanacak. Ancak müşterilerin işlemlerini tamamlayabilmesi için şubelerin son işlem kabul saati, öğle arası ve çalışma düzeni dikkate alınmalı. Bazı bankalarda gişe işlemleri resmî tatil başlangıcından daha önce sona erebilir.

Banka şubesinde işlem yapacak vatandaşların son dakikaya kalmadan hareket etmesi ve kendi bankalarının çalışma saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar resmî tatil kapsamında şubelerden hizmet vermeyecek.

Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 28 Ekim sabahında tamamlayabilecek veya 30 Ekim Cuma günü bankaların normal çalışma düzenine dönmesini bekleyebilecek.

28-29 EKİM'DE EFT, HAVALE VE FAST YAPILIR MI?

Resmî tatil süresince para transferlerinin durumu, kullanılan işlem türüne göre değişiyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapılabilse de transferin karşı hesaba ne zaman ulaşacağı önem taşıyor.

Havale: Aynı banka içindeki hesaplar arasında yapılan transferler genellikle günün her saatinde gerçekleştirilebiliyor.

FAST: Belirlenen işlem limitleri dahilindeki para transferleri, sistemin 7 gün 24 saat hizmet vermesi sayesinde resmî tatillerde de yapılabiliyor.

EFT: Farklı bankalar arasındaki standart EFT işlemlerinde resmî tatil takvimi etkili olabiliyor. Tatil saatleri dışında verilen talimatlar, işlemin niteliğine göre ilk iş gününde sonuçlanabiliyor.

Para transferinin belirli bir tarihte hesaba ulaşması gereken durumlarda işlem öncesinde bankanın güncel bilgilendirmesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BANKALAR 30 EKİM CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü, ayrıca bir tatil kararı bulunmadığı için bankaların normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım gün çalışacak, 29 Ekim'de ise kapalı olacak banka şubeleri cuma günü yeniden hizmet verecek. Şubeden yapılması gereken işlemler için bankanın güncel mesai saatleri kontrol edilebilecek.