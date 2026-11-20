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Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Spot altının Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmesi ve haftalık kaybının yüzde 8,9'a ulaşmasıyla gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. ABD dolarının güçlenmesi, tahvil getirilerindeki yükseliş ve FED'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, değerli metal üzerindeki satış baskısını artıran gelişmeler arasında gösteriliyor. Peki, bugün altın alınır mı, altın şimdi alınır mı? Altın fiyatları daha da düşer mi, yeniden yükselir mi? İşte güncel fiyatlar ve düşüşün nedenleri...

20 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın piyasasında yaşanan düşüşün ardından gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları merak ediliyor. Paylaşılan verilere göre altın türlerinde fiyatlar şöyle:

Gram altın: 5.777 TL

Çeyrek altın: 9.709 TL

Yarım altın: 19.383 TL

Tam altın: 40.096 TL

Cumhuriyet altını: 38.678 TL

Gremse altın: 100.549 TL

Ons altın: 3.546 dolar

Spot altın gün içinde yüzde 1,9 gerileyerek 3.551,68 dolara kadar indi. Aralık vadeli ABD altın kontratlarında da yüzde 3,6'lık düşüş kaydedildi ve fiyat 3.551,90 dolar seviyesine geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD dolarının güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki değişim öne çıkıyor. ABD dolarının 19 ayın zirvesine yakın seviyelerde seyretmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altına yönelik talep üzerinde baskı oluşturdu.

Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getiriyor. Bu gelişme, değerli metaldeki satışların hızlanmasına eşlik eden unsurlar arasında bulunuyor.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 8,9'A ULAŞTI

Spot altının haftalık kaybı yaklaşık yüzde 8,9 seviyesine çıktı. Böylece değerli metal, 20 Mart haftasından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Gün içinde Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen ons altın, piyasaların yakın takibine girdi.

Aralık vadeli ABD altın kontratlarında yaşanan yüzde 3,6'lık değer kaybı da satış baskısının vadeli piyasalarda da etkili olduğunu gösterdi.

FED FAİZ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olan gelişmeler arasında yer alıyor.

Capital.com Kıdemli Finans Piyasaları Analisti Kyle Rodda, ABD'de yeniden faiz artırımı ihtimali ve enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik beklentilerin piyasalardaki satış baskısını artırdığını belirtti. Rodda, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen ABD dolarının altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilediğini ifade etti.

Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının yükselmesi beklentisinin güçlendiği dönemlerde yatırımcıların değerlendirmelerinde farklı bir konuma gelebiliyor. Bu nedenle FED'in para politikasına ilişkin açıklamaları, altın piyasasında yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.

BUGÜN ALTIN ALINIR MI, ALTIN ŞİMDİ ALINIR MI?

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yatırımcılar alım yapmak için uygun zaman olup olmadığını araştırıyor. Ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinin yönünü kesin olarak belirlemek mümkün değil. Doların seyri, ABD tahvil getirileri, enflasyon verileri ve FED'in faiz politikası altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Bu nedenle mevcut fiyatlardan alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin kesin bir yönlendirme yapmak mümkün değil. Altın fiyatlarındaki düşüş, tek başına gelecekte yükseliş yaşanacağı anlamına gelmediği gibi düşüşün devam edeceğini de kesin olarak göstermiyor.

ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Özellikle ABD dolarının gücü, tahvil getirileri, enflasyon görünümü ve FED'in faiz kararları fiyatlamalar açısından takip edilecek.

FED'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altın üzerindeki baskının sürmesine neden olabilecek gelişmeler arasında gösterilirken, para politikasına ilişkin yeni açıklamalar ve ekonomik veriler piyasa beklentilerini değiştirebilir. Bu nedenle altının daha fazla düşeceği veya yeniden yükseleceği yönünde kesin bir tahminde bulunulamıyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Altın fiyatlarına ilişkin bilgiler bilgilendirme amacı taşımaktadır. Yatırım kararları kişilerin kendi değerlendirmeleri ve risk tercihleri doğrultusunda verilmelidir.