Bu hafta okullar tatil mi olacak? Üst üste yaşanan okul saldırılarının gölgesinde veliler ve öğrenciler bu haftaki eğitim durumunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen resmi açıklama henüz gelmezken soru işaretleri büyümeye devam ediyor. Peki bu hafta okullar tatil mi, Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİM YASINDA: AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA DEHŞET

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu, bugün öğle saatlerinde kan donduran bir saldırıya sahne oldu. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, okulun 8. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen bir saldırganın, yanındaki çok sayıda silahla sınıflara girerek rastgele ateş açması sonucu okul koridorları savaş alanına döndü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

VALİ ÜNLÜER ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI: CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırının bilançosunu paylaştı. Vali Ünlüer, saldırıda maalesef 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. Saldırganın, eski bir emniyet mensubu olan babasına ait silahları alarak okula geldiği ve saldırı sonrası hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR: GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu büyük trajedinin ardından devletin üst kademesi harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun vakit kaybetmeden Kahramanmaraş’a doğru yola çıktığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise saldırıyla ilgili 7 savcının görevlendirildiğini ve olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Şanlıurfa Siverek'teki saldırının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Kahramanmaraş’tan gelen bu katliam haberi, Türkiye genelinde eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini en üst perdeden tartışmaya açtı. Eğitim sendikalarının zaten 15 Nisan için aldığı iş bırakma kararı, bu son olayla birlikte çok daha geniş bir yankı uyandırdı. Veliler ve eğitimciler, okullarda can güvenliğinin sağlanması için acil ve somut adımlar bekliyor.

BU HAFTA TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Saldırının ardından Kahramanmaraş genelinde veya Türkiye çapında yarın için resmi bir tatil kararı verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusu. Şu an itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya Kahramanmaraş Valiliği'nden eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak sendikaların iş bırakma eylemi ve yaşanan bu sarsıcı olay nedeniyle bazı okullarda derslerin işlenemeyeceği öngörülüyor. Yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.