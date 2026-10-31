Bu hafta diziler yok mu? Dizilerin yeni bölümü yok mu, diziler ne zaman yayınlanacak?

Bu hafta bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, birçok dizi Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan değişiklikler ve kanalların yayın akışı tercihleri nedeniyle yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin hiçbiri final yapmadı; dizilerin önümüzdeki hafta normal yayın düzenine dönmesi bekleniyor. İşte bu hafta yeni bölümü olan ve olmayan diziler.

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Bu haftaki yayın akışı değişikliklerinin en önemli nedeni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı oldu. Kanallar, bayram akşamı dizilerinin yerine Cumhuriyet ve Atatürk temalı filmlere ya da tekrar bölümlere yer verdi. Cuma ve cumartesi akşamları ise bazı kanallar dizilerinin yeni bölümü yerine tekrar bölümlerini yayınladı. Kanallar, bu günlerde yeni bölüm yayınlanmamasının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

PERŞEMBE (29 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ OLMAYAN DİZİLER

Muhtemel Aşk (Show TV): Dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı ve Sahte Kabadayı filmleri yayınlandı.

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW): Dizinin yerine Atatürk 2 filmi yayınlandı.

Sevdiğim Sensin (Star TV): Dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi.

PERŞEMBE (29 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANAN DİZİLER

Güneşin Doğduğu Yer (ATV): Dizi 7. bölümüyle ekrana geldi.

CUMA (30 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ OLMAYAN DİZİLER

Kızılcık Şerbeti (Show TV): Show TV’nin güncellenen yayın akışına göre dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi.

CUMA (30 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANAN DİZİLER

Taşacak Bu Deniz (TRT 1): Dizi 36. bölümüyle ekrana geldi.

CUMARTESİ (31 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ OLMAYAN DİZİLER

Güller ve Günahlar (Kanal D): Dizi saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Başkalarının Hayatı (Star TV): Dizi saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

CUMARTESİ (31 EKİM) YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK DİZİLER

Gönül Dağı (TRT 1): Dizi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

DİZİLER FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin final yaptığına ya da sona erdiğine dair kanallardan veya yapım şirketlerinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin, önümüzdeki hafta normal yayın günlerinde yeni bölümleriyle ekrana gelmesi bekleniyor. Buna göre Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin’in 5 Kasım Perşembe, Kızılcık Şerbeti’nin 6 Kasım Cuma, Başkalarının Hayatı’nın ise 7 Kasım Cumartesi günü yeni bölümleriyle yayınlanması bekleniyor. Yayın akışlarında son dakika değişiklikleri olabileceği için izleyicilerin kanalların güncel yayın akışlarını takip etmesi öneriliyor.