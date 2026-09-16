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Bu akşam TV'de ne var? 16 Eylül 2026 Çarşamba dizileri belli oldu

Bu akşam TV'de ne var? 16 Eylül 2026 Çarşamba dizileri belli oldu
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Çarşamba akşamı televizyon karşısına geçecek olanlar bu akşam hangi diziler var diye araştırıyor. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de, NOW TV'de ve Star TV'de ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Yeni bölümüyle heyecan yaratacak diziler var mı, hangi dizi saat kaçta başlayacak merak konusu. İşte Çarşamba dizileri ve saatleriyle güncel TV yayın akışı!

Hafta ortasının yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen izleyiciler, akşam saatlerinde ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de ve NOW TV'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler netlik kazandı. Peki Çarşamba günü hangi diziler var, dizilerin yeni bölümü saat kaçta başlayacak? İşte 16 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak diziler ve güncel TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Evlilik Güzeldir (20:00)

ATV: Aşk ve Taht (20:00)

Kanal D : Güller ve Günahlar (20:00)

Show TV: Sevdan Bir Ateş (20:00)

NOW TV: Cenazemize Hoş Geldiniz (20:00)

Star TV: - (bu akşam Star TV'de akşam kuşağında dizi yerine yerli dizi tekrarı/sinema yayınlanacak, yeni bölümlü bir dizi yok)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026

17.30 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Evlilik Güzeldir

23.20 – Gönül Dağı

02.25 – Seksenler

KANAL D YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026

16.45 – Üç Kız Kardeş

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Güller ve Günahlar

23.15 – Daha 17

SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026

15.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Sevdan Bir Ateş

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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