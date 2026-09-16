Bu akşam TV'de ne var? 16 Eylül 2026 Çarşamba dizileri belli oldu
Çarşamba akşamı televizyon karşısına geçecek olanlar bu akşam hangi diziler var diye araştırıyor. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de, NOW TV'de ve Star TV'de ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Yeni bölümüyle heyecan yaratacak diziler var mı, hangi dizi saat kaçta başlayacak merak konusu. İşte Çarşamba dizileri ve saatleriyle güncel TV yayın akışı!
Hafta ortasının yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen izleyiciler, akşam saatlerinde ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TRT 1'de, ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de ve NOW TV'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler netlik kazandı. Peki Çarşamba günü hangi diziler var, dizilerin yeni bölümü saat kaçta başlayacak? İşte 16 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak diziler ve güncel TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Evlilik Güzeldir (20:00)
ATV: Aşk ve Taht (20:00)
Kanal D : Güller ve Günahlar (20:00)
Show TV: Sevdan Bir Ateş (20:00)
NOW TV: Cenazemize Hoş Geldiniz (20:00)
Star TV: - (bu akşam Star TV'de akşam kuşağında dizi yerine yerli dizi tekrarı/sinema yayınlanacak, yeni bölümlü bir dizi yok)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Evlilik Güzeldir
23.20 – Gönül Dağı
02.25 – Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026
16.45 – Üç Kız Kardeş
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Güller ve Günahlar
23.15 – Daha 17
SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2026
15.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Sevdan Bir Ateş