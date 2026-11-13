Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı?

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Dizinin 38. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki husumetin yeniden alevlendiği dizide yeni bölümde gerilim tırmanacak.

BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI?

Evet, Taşacak Bu Deniz bu akşam var. Dizinin 38. bölümü 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taşacak Bu Deniz bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dizinin 37. bölümünde Oruç'un uçurumdan atılmasıyla Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki husumet yeniden alevlendi. Suç Adil'in üzerine kaldı. Adil'in geleceği Oruç'un sağlık durumuna bağlandı. Esme ile Adil arasındaki anlaşmazlıklar derinleşti. Cezaevinden çıkan Orhan ise uzun süredir saklanan bir sırrı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. İso ve Fadime, ailelerinin düşmanlığına rağmen birbirlerinden vazgeçmedi.

TAŞACAK BU DENİZ 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde karakterler geçmişte yaşananların bedeliyle yüzleşecek. Aileler arasındaki hesaplaşmalar sertleşecek. Adil'in Şerif'e karşı atacağı adımlar ve Esme'nin ailesini koruma çabası bölüme damga vuracak.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe: Adil Koçari

Deniz Baysal: Esme Furtuna

Burak Yörük: Oruç Furtuna

Ava Yaman: Eleni Miryano

Yeşim Ceren Bozoğlu: Zarife

Aytek Şayan: Şerif

Zeynep Atılgan: Fadime

Onur Dilber: Süleyman

Hakan Salınmış: Dursun

Gamze Süner Atay: Şirin

Erdem Şanlı: İsmail

Batuhan Bayar: Eyüphan

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz, Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekiliyor. Karadeniz'in sisli dağları, hırçın dalgaları ve yeşil doğası dizinin dramatik sahnelerine eşlik ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ'İN YAPIMCISI KİM?

Dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyor.