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Milli heyecan öncesinde "Bu akşam milli maç var mı?", "Milli maç ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte A Milli Takım'ın kasım ayı maç programı ve yayın bilgileri.

BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?

Hayır, bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın maçı yok. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçına yarın akşam Belçika karşısında çıkacak. Bu akşam ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket Kadınlar elemelerinde saat 19.00'da İstanbul'da Karadağ ile karşılaştı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlandı.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.