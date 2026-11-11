Bu akşam milli maç var mı, milli maç ne zaman?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'e verilen milli arayla birlikte futbolseverlerin gözü A Milli Futbol Takımı'na çevrildi. Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir döneme başlayan ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kasım ayında Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Milli heyecan öncesinde "Bu akşam milli maç var mı?", "Milli maç ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte A Milli Takım'ın kasım ayı maç programı ve yayın bilgileri.
BU AKŞAM MİLLİ MAÇ VAR MI?
Hayır, bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın maçı yok. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçına yarın akşam Belçika karşısında çıkacak. Bu akşam ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket Kadınlar elemelerinde saat 19.00'da İstanbul'da Karadağ ile karşılaştı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlandı.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Belçika mücadelesine İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Schärer yönetecek.
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim'de Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından 20 Ekim'de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ı getirdi. Federasyon, deneyimli teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı. Futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı 37 kez giyen Yalçın, Belçika karşılaşmasında A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak. Yalçın, kasım ayındaki maçlar için aday kadrosunu 6 Kasım'da açıklamıştı.
LUKAKU TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Belçika'nın tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku, hafif kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldı. Tedavisinin sürdürülmesi için Belçika'da kalan oyuncunun yerine kadroya yeni bir isim davet edilmedi.
BELÇİKA MAÇINDAN SONRA MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki son maçında Fransa deplasmanına çıkacak. Fransa-Türkiye maçı 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Mücadele, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM KASIM AYI MAÇ PROGRAMI
12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 - Türkiye - Belçika - Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir - ATV
15 Kasım 2026 Pazar - 22.45 - Fransa - Türkiye - Matmut Atlantique Stadyumu, Bordeaux - ATV
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