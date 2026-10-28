Bu akşam hangi maçlar var, maçlar hangi kanalda? 28 Ekim 2026 Çarşamba maç programı ve yayın bilgileri

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28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı Türkiye Kupası’nda Sakaryaspor ve 52 Orduspor sahne alırken, İngiltere Lig Kupası’nda Liverpool ile Chelsea’nin dev randevusu dikkat çekiyor. Serie A’da Milan, Inter, Juventus ve Napoli sahaya çıkarken, Almanya Kupası’nda Bayern Münih mücadele edecek. Kadın futbolunda ise Fenerbahçe ArsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Ligi’nde İspanya deplasmanında. İşte bu akşamki maç programı ve yayın bilgileri.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

18.00 Sakaryaspor – Yıldırımspor (A Spor)

20.30 52 Orduspor – 1461 Trabzon (A Spor)

Türkiye Kupası maçları A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanıyor. A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanalda yer alıyor.

İTALYA SERIE A

20.30 Milan – Bologna (S Sport Plus)

20.30 Parma – Udinese (S Sport Plus)

20.30 Venezia – Inter (S Sport Plus)

22.45 Genoa – Juventus (S Sport, S Sport Plus)

22.45 Monza – Napoli (Türkiye’de yayın yok)

ALMANYA KUPASI DFB POKAL

20.00 Freiburg – Wolfsburg (S Sport Plus)

22.45 Bayern Münih – Magdeburg (S Sport Plus)

İNGİLTERE LİG KUPASI

22.30 Manchester City – Brighton (S Sport Plus)

22.45 Bournemouth – Aston Villa (S Sport Plus)

23.00 Liverpool – Chelsea

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.45 Bayern Münih – Real Madrid

20.45 Chelsea – Roma

20.45 Servette – Leuven

23.00 Arsenal – Benfica

23.00 Lyon – Inter

UEFA KADINLAR AVRUPA LİGİ

21.00 Real Sociedad – Fenerbahçe ArsaVev

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2

19.00 Al Nahda – Al Rayyan

19.00 Al Jazira – Al Muharraq

21.15 Al Faisaly Amman – Al Taawon

21.15 Al Khalidiyah – Al Wahda

Liverpool – Chelsea karşılaşması ile kadın futbolu ve AFC Şampiyonlar Ligi 2 maçlarının Türkiye’deki yayın bilgisi netleşmedi; bu maçlar için maç saatine yakın yayıncı kuruluşların güncel akışlarının kontrol edilmesi öneriliyor.

BASKETBOL VE VOLEYBOL

20.30 Beşiktaş – Olympiakos, Euroleague (S Sport, S Sport Plus)

19.00 Galatasaray – Tokat Belediye Plevne, TVF Erkekler 1. Lig (TVF Voleybol TV YouTube)

S SPORT VE S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Serie A, Almanya Kupası ve İngiltere Lig Kupası maçlarının önemli bölümü S Sport Plus’ta yer alıyor. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için bu maçları izlemek için abonelik gerekiyor. Platforma resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport ise Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan ve Disney Plus’ın internet yayınından izlenebiliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmaların yalnızca resmi yayıncılar üzerinden izlenmesi öneriliyor.