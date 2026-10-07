Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlarda dizi rekabeti tüm hızıyla sürüyor. İzleyiciler, "Bu akşam hangi dizinin yeni bölümü var, diziler saat kaçta başlıyor, yayın akışında değişiklik var mı?" sorularına yanıt arıyor. ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin 7 Ekim yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek dizilere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Yeni yapımlardan Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Yeraltı ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir ise bu akşam tekrar bölümleriyle ekranlarda olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak.

NOW YAYIN AKIŞI 7 EKİM

Now ekranlarında bu akşamın en dikkat çeken yapımı Yeraltı oldu. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.

08.30 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Ömür Usta

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

17.30 Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Yeraltı (Yeni Sezon)

00.00 Halef: Köklerin Çağrısı

ATV YAYIN AKIŞI 7 EKİM

ATV ekranlarında bu akşam Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

00.20 Güneşin Doğduğu Yer

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM

Show TV ekranlarında bu akşam yeni yapımlardan Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü yer alıyor.

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

00.15 Kızılcık Şerbeti

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 EKİM

Kanal D ekranlarında bu akşam Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

07.00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM

Star TV ekranlarında bu akşam Tuzlu Kahve dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve (Tekrar)

23.15 Başkalarının Hayatı

TV8 YAYIN AKIŞI 7 EKİM

TV8 ekranlarında ise bu akşam MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak.

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz