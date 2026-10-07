Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu akşam hangi diziler var, 7 Ekim yayın akışında neler var? Haftanın ortasında televizyon izleyicilerini birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Yeni sezonla birlikte ekranlara dönen dizilerin yanı sıra sezon finali ve yeni başlangıç haberleri de izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam ekran başına geçmeyi planlayanlar, ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D'de hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte 7 Ekim Çarşamba akşamı yayın akışına dair merak edilen tüm detaylar...
7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlarda dizi rekabeti tüm hızıyla sürüyor. İzleyiciler, "Bu akşam hangi dizinin yeni bölümü var, diziler saat kaçta başlıyor, yayın akışında değişiklik var mı?" sorularına yanıt arıyor. ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin 7 Ekim yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek dizilere ilişkin ayrıntılar haberimizde.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Yeni yapımlardan Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Yeraltı ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir ise bu akşam tekrar bölümleriyle ekranlarda olacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak.
NOW YAYIN AKIŞI 7 EKİM
Now ekranlarında bu akşamın en dikkat çeken yapımı Yeraltı oldu. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Sezon)
00.00 Halef: Köklerin Çağrısı
ATV YAYIN AKIŞI 7 EKİM
ATV ekranlarında bu akşam Aşk ve Taht dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht
00.20 Güneşin Doğduğu Yer
SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM
Show TV ekranlarında bu akşam yeni yapımlardan Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü yer alıyor.
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
00.15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI 7 EKİM
Kanal D ekranlarında bu akşam Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
07.00 İkizler Memo
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Güller ve Günahlar
STAR TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM
Star TV ekranlarında bu akşam Tuzlu Kahve dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Tekrar)
23.15 Başkalarının Hayatı
TV8 YAYIN AKIŞI 7 EKİM
TV8 ekranlarında ise bu akşam MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak.
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz