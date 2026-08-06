Bu akşam hangi diziler var? 6 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 6 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "6 Ağustos Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
6 Ağustos 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 6 Ağustos 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 Var Mısın Yok Musun
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
- 22.45 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Uzak Şehir
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kuralsız Sokaklar
- 21.45 Çirkin Şansı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Kirli Sepeti
- 12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15.00 Sen Çal Kapımı
- 16.30 Karagül
- 19.00 NOW Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 6
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İki Aile
- 09.30 Çirkin
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Güzel Köylü
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Örümce Adam Eve Dönüş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.20 Kalk Gidelim
- 10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13.30 Seksenler
- 14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 Lingo Türkiye
- 20.00 Çin Seddi
- 22.10 Asırlık Gece
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 10.00 Gazete Magazin
- 13.00 Doktor Aksoy
- 15.30 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye