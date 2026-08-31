Bu akşam hangi diziler var? 31 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 31 Ağustos Pazartesi TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...

ATV

00:20 Altı Üstü İstanbul

03:00 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D

00:15 Kuralsız Sokaklar

01:45 Mezar İstilacısı

03:00 Mezar İstilacısı

04:50 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17

23:15 Valhalla Thor Efsanesi

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

23:30 Futbol Merkezi Süper Lig

01:00 Aşk Yeniden

03:15 İnadına Aşk

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV

00:15 Kapıcılar Kralı

01:45 Muhtemel Aşk

04:00 Şabaniye

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

03:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş

08:00 İki Aile

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:00 Doğanın Kanunu

TRT 1

01:00 Karayip Korsanları

03:00 Bir Dönüm Noktası

03:30 Taşacak Bu Deniz

04:05 Kalk Gidelim

05:20 Hayallerinin Peşinde

06:05 Turgay Başyayla İle...

07:00 Kalk Gidelim

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8