Bu akşam hangi diziler var? 31 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
31 Ağustos 2026 Pazartesi TV yayın akışı, yeni haftanın ilk gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve filmlerin ekrana geleceği gündemde. "Bugün TV'de ne var?", "31 Ağustos Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon ekranlarında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in yayın akışında yer alan yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, yarışma ve sinema filmleri için araştırmalar hız kazandı. 31 Ağustos Pazartesi TV'de ne var, bugün hangi programlar yayınlanacak? İşte günün merak edilen TV yayın akışı...
ATV
- 00:20 Altı Üstü İstanbul
- 03:00 Aldatmak
- 05:30 Bir Gece Masalı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
KANAL D
- 00:15 Kuralsız Sokaklar
- 01:45 Mezar İstilacısı
- 03:00 Mezar İstilacısı
- 04:50 Kuzey Güney
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 Daha 17
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Daha 17
- 23:15 Valhalla Thor Efsanesi
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Kirli Sepeti
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Umudumuz Şaban
- 23:30 Futbol Merkezi Süper Lig
- 01:00 Aşk Yeniden
- 03:15 İnadına Aşk
- 05:00 Yasak Elma
- 06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV
- 00:15 Kapıcılar Kralı
- 01:45 Muhtemel Aşk
- 04:00 Şabaniye
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 03:00 Güzel Köylü
- 04:00 Türk Müziği
- 05:00 Erkenci Kuş
- 08:00 İki Aile
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:45 Çirkin
- 14:00 Güzel Köylü
- 15:45 Sevdiğim Sensin
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
- 22:00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 01:00 Karayip Korsanları
- 03:00 Bir Dönüm Noktası
- 03:30 Taşacak Bu Deniz
- 04:05 Kalk Gidelim
- 05:20 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 Turgay Başyayla İle...
- 07:00 Kalk Gidelim
- 10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13:30 Seksenler
- 14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
TV8
- 00:15 Gazete Magazin
- 04:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:00 Gazete Magazin
- 13:00 Doktor Aksoy
- 15:30 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye