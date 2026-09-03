Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 3 Eylül 2026 Perşembe yayın akışları belli olurken, izleyiciler günün programlarını saat saat öğrenmek istiyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde hangi içeriklerin izleyiciyle buluşacağı da araştırılıyor. İşte 3 Eylül Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Yaprak Dökümü

11:30 - Daha 17

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Beyaz'la Joker

23:15 - Beyaz'la Joker

02:00 - Gelinim Mutfakta

04:00 - Siyah Beyaz Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 - Seksenler

14:50 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:55 - İddiaların Aksine

18:00 - Ana Haber

19:00 - Almanya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final

21:00 - Asırlık Gece

00:15 - Miami'de Bir Gece | Yabancı Sinema

02:15 - Seksenler

03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Yeni Gelin

09:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Muhtemel Aşk

00:15 - Hedefteki Adam

02:00 - Çiçek

03:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:45 - İki Aile

09:15 - Yüksek Sosyete

10:45 - Çirkin

14:00 - Güzel Köylü

15:45 - Sevdiğim Sensin

19:00 - Star Haber

20:00 - Tuzlu Kahve

23:00 - Tuzlu Kahve

01:45 - Tuzlu Kahve

03:45 - Güzel Köylü

05:30 - Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Var Mısın Yok Musun

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Var Mısın Yok Musun

23:40 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:40 - Altı Üstü İstanbul

03:20 - Aldatmak

05:30 - Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

11:00 - Gazete Magazin

13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

15:30 - MasterChef Türkiye

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - MasterChef Türkiye

02:30 - Doktor Aksoy

04:30 - Gazete Magazin

NOW YAYIN AKIŞI