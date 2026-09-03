Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı, haftanın son iş günlerine yaklaşırken televizyon ekranında hangi programların yer alacağını merak eden izleyicilerin gündeminde. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca yayınlayacağı programlar araştırılırken, özellikle akşam kuşağındaki dizi, yarışma ve filmler dikkat çekiyor. "Bugün TV'de ne var?", "3 Eylül Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?" soruları yanıt arıyor.
Televizyon kanallarının 3 Eylül 2026 Perşembe yayın akışları belli olurken, izleyiciler günün programlarını saat saat öğrenmek istiyor. Sabah kuşağından gece yayınlarına kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, akşam saatlerinde hangi içeriklerin izleyiciyle buluşacağı da araştırılıyor. İşte 3 Eylül Perşembe Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Küçük Ağa
- 09:00 - Yaprak Dökümü
- 11:30 - Daha 17
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 - Aşk-ı Memnu
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Beyaz'la Joker
- 23:15 - Beyaz'la Joker
- 02:00 - Gelinim Mutfakta
- 04:00 - Siyah Beyaz Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:43 - İstiklal Marşı
- 05:45 - Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 07:30 - Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
- 13:15 - Seksenler
- 14:50 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:55 - İddiaların Aksine
- 18:00 - Ana Haber
- 19:00 - Almanya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final
- 21:00 - Asırlık Gece
- 00:15 - Miami'de Bir Gece | Yabancı Sinema
- 02:15 - Seksenler
- 03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Yeni Gelin
- 09:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
- 12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18:25 - Show Ana Haber
- 20:00 - Muhtemel Aşk
- 00:15 - Hedefteki Adam
- 02:00 - Çiçek
- 03:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 - İki Aile
- 09:15 - Yüksek Sosyete
- 10:45 - Çirkin
- 14:00 - Güzel Köylü
- 15:45 - Sevdiğim Sensin
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Tuzlu Kahve
- 23:00 - Tuzlu Kahve
- 01:45 - Tuzlu Kahve
- 03:45 - Güzel Köylü
- 05:30 - Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - atv Gün Ortası
- 14:00 - Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - Var Mısın Yok Musun
- 19:00 - atv Ana Haber
- 20:00 - Var Mısın Yok Musun
- 23:40 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 00:40 - Altı Üstü İstanbul
- 03:20 - Aldatmak
- 05:30 - Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 - Tuzak
- 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - Oynat Bakalım
- 09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
- 11:00 - Gazete Magazin
- 13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
- 15:30 - MasterChef Türkiye
- 20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 - MasterChef Türkiye
- 02:30 - Doktor Aksoy
- 04:30 - Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 - Çalar Saat
- 10:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 - Kirli Sepeti
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Karagül
- 19:00 - NOW Ana Haber
- 20:00 - İllegal Hayatlar
- 22:15 - İllegal Hayatlar
- 00:30 - Aşk Yeniden
- 02:30 - İnadına Aşk
- 04:00 - Yasak Elma
- 06:00 - Şahane Hayatım