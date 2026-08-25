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Bu akşam hangi diziler var? 25 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 25 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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25 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, diziler, yarışmalar ve sinema filmleri merak edilirken, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı araştırılıyor. "Bugün TV'de ne var?", "25 Ağustos Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

25 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, hafta içi ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağındaki dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 25 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Kırgın Çiçekler
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 - Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 - Küçük Ağa
  • 09.30 - Yaprak Dökümü
  • 12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 - Magazin D Yaz
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Aşk-ı Memnu
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Daha 17
  • 23.15 - Şeytan Marka Giyer

NOW TV

  • 08.30 - Çalar Saat
  • 10.00 - Kirli Sepeti
  • 12.00 - Yeraltı
  • 15.00 - Ben Leman
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - Now Ana Haber
  • 20.00 - Hayatımız Film
  • 22.15 - Naz Evi

SHOW TV

  • 06.00 - Yeni Gelin
  • 09.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Eller Yukarı
  • 21.45 - Ölümcül Takip

STAR TV

  • 07.00 - Erkenci Kuş
  • 08.00 - İki Aile
  • 09.30 - Yüksek Sosyete
  • 12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.15 - Güzel Köylü
  • 15.45 - Sevdiğim Sensin
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
  • 22.00 - Doğanın Kanunu

TRT 1

  • 05.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06.50 - Kalk Gidelim
  • 10.00 - Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.30 - Seksenler
  • 14.30 - Alpaslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Geleceğin Savaşı

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Gel Konuşalım
  • 11.00 - Gazete Magazin
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 15.30 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
2000

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