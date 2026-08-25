Bu akşam hangi diziler var? 25 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

25 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, hafta içi ekran başına geçecek izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Gün boyunca Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri merak edilirken, akşam kuşağındaki dizi, yarışma ve sinema filmleri de yakından takip ediliyor. İşte, 25 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı ve kanalların yayın programı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Kırgın Çiçekler

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Altı Üstü İstanbul

16.30 - Var Mısın Yok Musun

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 - Küçük Ağa

09.30 - Yaprak Dökümü

12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 - Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Aşk-ı Memnu

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Daha 17

23.15 - Şeytan Marka Giyer

NOW TV

08.30 - Çalar Saat

10.00 - Kirli Sepeti

12.00 - Yeraltı

15.00 - Ben Leman

16.30 - Karagül

19.00 - Now Ana Haber

20.00 - Hayatımız Film

22.15 - Naz Evi

SHOW TV

06.00 - Yeni Gelin

09.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Eller Yukarı

21.45 - Ölümcül Takip

STAR TV

07.00 - Erkenci Kuş

08.00 - İki Aile

09.30 - Yüksek Sosyete

12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 - Güzel Köylü

15.45 - Sevdiğim Sensin

19.00 - Star Haber

20.00 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22.00 - Doğanın Kanunu

TRT 1

05.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.50 - Kalk Gidelim

10.00 - Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 - Seksenler

14.30 - Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Geleceğin Savaşı

TV8