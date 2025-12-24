Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 24 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanalları birbirinden iddialı yapımlarla dikkat çekiyor. Diziler, programlar ve filmlerden oluşan akşam kuşağı, izleyicilerin günün yorgunluğunu keyifli içeriklerle atmasına olanak tanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 24 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon kanallarının prime time yayın akışları merak konusu oldu. Dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlence içeriklerine kadar uzanan akşam kuşağında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin ekranlara getireceği yapımlar izleyicilerin akşam planlarını belirliyor. Yayın akışına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Sahtekarlar
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 23.00 – Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Sahte Kabadayı
  • 21.45 – Avanak Abdi
  • 23.45 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Kiralık Aşk
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.15 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.25 – Kasaba Doktoru
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Taşacak Bu Deniz
  • 23.00 – Kadın Önde Yürür

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
