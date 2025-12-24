Bu akşam hangi diziler var? 24 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon kanallarının prime time yayın akışları merak konusu oldu. Dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlence içeriklerine kadar uzanan akşam kuşağında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin ekranlara getireceği yapımlar izleyicilerin akşam planlarını belirliyor. Yayın akışına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Halef: Köklerin Çağrısı

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Sahtekarlar

19.00 – Now Ana Haber

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

23.00 – Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Bahar

09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Sahte Kabadayı

21.45 – Avanak Abdi

23.45 – Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.25 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Taşacak Bu Deniz

23.00 – Kadın Önde Yürür

TV8 YAYIN AKIŞI