24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanalları birbirinden iddialı yapımlarla dikkat çekiyor. Diziler, programlar ve filmlerden oluşan akşam kuşağı, izleyicilerin günün yorgunluğunu keyifli içeriklerle atmasına olanak tanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 24 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Sahtekarlar
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 23.00 – Sahtekarlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Sahte Kabadayı
- 21.45 – Avanak Abdi
- 23.45 – Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Kiralık Aşk
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.15 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.25 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Taşacak Bu Deniz
- 23.00 – Kadın Önde Yürür
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye