Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 2 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 2 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Aralık 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicileri zengin ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, keyifli programlar ve farklı içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 1 Aralık yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı.

2 Aralık 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicileri dopdolu ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Popüler diziler, yarışmalar ve farklı eğlence programlarının yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 2 Aralık akışları da izleyiciye sunuldu. Hangi kanalda hangi programların yer aldığına dair tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde sizleri bekliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Güller ve Günahlar
  • 21:45 – Arka Sokaklar

Bu akşam hangi diziler var? 2 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Kıskanmak
  • 19:00 – Now Ana Haber
  • 20:00 – Kıskanmak
  • 23:30 – Sakıncalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Bahar
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Rüya Gibi
  • 22:30 – Rüya Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Kiralık Aşk
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Kral Kaybederse

Bu akşam hangi diziler var? 2 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:15 – Kalk Gidelim
  • 09:20 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:25 – Kasaba Doktoru
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.