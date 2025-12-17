Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 17 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

17 Aralık 2025 Çarşamba akşamına sayılı saatler kala, televizyon izleyicileri bu akşam ekrana gelecek yapımları mercek altına aldı. Popüler dizilerden dikkat çeken yarışma programlarına, özel yayınlardan ana haber bültenlerine kadar geniş bir içerik yelpazesi, prime time kuşağında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

17 Aralık 2025 Çarşamba akşamı için geri sayım sürerken, televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar da netleşmeye başladı. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve özel programlar izleyici tercihlerini belirlerken; Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışları da merakla inceleniyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu, yayın listelerinin açıklanmasıyla birlikte günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Uzak Şehir
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Kıskanmak
  • 19.00 – NOW Ana Haber
  • 20.00 – Sakıncalı
  • 00.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Bu Sabah
  • 10.00 – Sandık Kokusu
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Rüya Gibi
  • 23.15 – Rüya Gibi (Tekrar)

STAR TV

  • 07.00 – Kiralık Aşk
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 – Söz
  • 19.00 – Star Haber

20.00 – Sahipsizler

TRT 1

  • 06.15 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.30 – Kasaba Doktoru
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
  • 22.10 – İz Peşinde

TV8

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
