Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayın akışları, gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - A.B.İ

16.00 - Esra Erol’da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Aşk ve Taht

KANAL D

07.00 - İkizler Memo

09.00 - Yaprak Dökümü

11.30 - Daha 17

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Üç Kız Kardeş

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Güller ve Günahlar

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.30 - Çalar Saat

10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 - Şevkat Yerimdar

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Sevdan Bir Ateş

12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 - Güzel Köylü

15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

07.10 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Evlilik Güzeldir

TV8