Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Haftanın ortasında televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “16 Eylül Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yayın akışları, gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - A.B.İ
- 16.00 - Esra Erol’da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Aşk ve Taht
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo
- 09.00 - Yaprak Dökümü
- 11.30 - Daha 17
- 14.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Üç Kız Kardeş
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Güller ve Günahlar
NOW TV
- 07.15 - İlk Bakış
- 08.30 - Çalar Saat
- 10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 - Şevkat Yerimdar
- 13.30 - En Hamarat Benim
- 16.30 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Cenazemize Hoş Geldiniz
SHOW TV
- 06.00 - Siyah Kalp
- 09.00 - Sevdan Bir Ateş
- 12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi
- 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 - Show Ana Haber
- 20.00 - Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 - Aramızda Kalsın
- 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 - Güzel Köylü
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1
- 07.10 - Kalk Gidelim
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.40 - Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Evlilik Güzeldir
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - Doktor Aksoy
- 11.30 - MasterChef Türkiye
- 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye