Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 15 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “15 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 15 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 15 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte 15 Eylül Salı TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Altı Üstü İstanbul
  • 16.00 - Esra Erol’da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - A.B.İ.

KANAL D

  • 07.00 - İkizler Memo - Can
  • 09.00 - Yaprak Dökümü
  • 11.30 - Daha 17
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Üç Kız Kardeş
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Haysiyet

NOW TV

  • 07.15 - İlk Bakış
  • 08.00 - Çalar Saat
  • 10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12.30 - Kirli Sepeti
  • 13.30 - En Hamarat Benim
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Kutsal Damacana 4

SHOW TV

  • 06.00 - Siyah Kalp
  • 09.00 - Güzel Günler
  • 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 07.00 - Aramızda Kalsın
  • 09.30 - Songül ile Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 - Güzel Köylü
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Tuzlu Kahve

TRT 1

  • 07.30 - Kalk Gidelim
  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.35 - Alpaslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Doktor Aksoy
  • 11.30 - MasterChef Türkiye
  • 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı

"Kızımın altınları çalındı"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

75 yıllık devlet kurumu için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek

75 yıllık devlet kurumu için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor