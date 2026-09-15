Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, yarışma, film ve programlar karşılıyor. 15 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “15 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.
Televizyon kanallarının 15 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 15 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte 15 Eylül Salı TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Altı Üstü İstanbul
- 16.00 - Esra Erol’da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - A.B.İ.
KANAL D
- 07.00 - İkizler Memo - Can
- 09.00 - Yaprak Dökümü
- 11.30 - Daha 17
- 14.00 - Gelinim Mutfakta
- 16.45 - Üç Kız Kardeş
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Haysiyet
NOW TV
- 07.15 - İlk Bakış
- 08.00 - Çalar Saat
- 10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 - Kirli Sepeti
- 13.30 - En Hamarat Benim
- 16.30 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - Kutsal Damacana 4
SHOW TV
- 06.00 - Siyah Kalp
- 09.00 - Güzel Günler
- 12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 - Show Ana Haber
- 20.00 - Sevdan Bir Ateş
STAR TV
- 07.00 - Aramızda Kalsın
- 09.30 - Songül ile Uğur ile Sana Değer
- 13.30 - Güzel Köylü
- 15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Tuzlu Kahve
TRT 1
- 07.30 - Kalk Gidelim
- 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 14.35 - Alpaslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - Doktor Aksoy
- 11.30 - MasterChef Türkiye
- 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye