Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon kanallarının 15 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 15 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte 15 Eylül Salı TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Altı Üstü İstanbul

16.00 - Esra Erol’da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - A.B.İ.

KANAL D

07.00 - İkizler Memo - Can

09.00 - Yaprak Dökümü

11.30 - Daha 17

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Üç Kız Kardeş

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Haysiyet

NOW TV

07.15 - İlk Bakış

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 - Kirli Sepeti

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Kutsal Damacana 4

SHOW TV

06.00 - Siyah Kalp

09.00 - Güzel Günler

12.30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV

07.00 - Aramızda Kalsın

09.30 - Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.30 - Güzel Köylü

15.00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 - Star Haber

20.00 - Tuzlu Kahve

TRT 1

07.30 - Kalk Gidelim

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.35 - Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8