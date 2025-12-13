Bu akşam hangi diziler var? 13 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, ekranlarda hangi programların yer alacağını merak ediyor. Prime time dizileri, popüler yarışmalar ve özel bölümlerle zenginleşen akış, izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışlarının açıklanmasıyla birlikte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu sosyal medyada ve gündemde yoğun şekilde konuşulmaya başlandı. Ayrıntılar haberin devamında.

TRT 1

05:08 – İstiklal Marşı

05:55 – Ege'nin Hamsisi

08:35 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:30 – Taşacak Bu Deniz

14:35 – Cennetin Çocukları

17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 – Teşkilat

04:25 – Yerli Dizi

05:50 – Kapanış

KANAL D

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 – Arda'nın Mutfağı

14:00 – Eşref Rüya

16:15 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 – Güller ve Günahlar

00:15 – Arka Sokaklar





































SHOW TV

06:00 – Yeni Gelin

08:00 – Keloğlan

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – İyi Aile Çocuğu

15:30 – Veliaht

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Kızılcık Şerbeti

02:15 – Rüya Gibi

NOW TV

07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

12:00 – Kamera Arkası

12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 – Ben Leman

19:00 – Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Ben Leman

23:30 – Efsane Futbol

01:30 – Sahtekarlar

ATV