Bu akşam hangi diziler var? 13 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı yaklaşırken, televizyon izleyicileri ekranlarda hangi programların yer alacağını merak ediyor. Popüler diziler, sürükleyici yarışmalar, özel bölümler ve güncel haber programları, izleyicilerin ilgisini çeken içerikler arasında öne çıkıyor.
13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, ekranlarda hangi programların yer alacağını merak ediyor. Prime time dizileri, popüler yarışmalar ve özel bölümlerle zenginleşen akış, izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam yayın akışlarının açıklanmasıyla birlikte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu sosyal medyada ve gündemde yoğun şekilde konuşulmaya başlandı. Ayrıntılar haberin devamında.
TRT 1
- 05:08 – İstiklal Marşı
- 05:55 – Ege'nin Hamsisi
- 08:35 – Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 – Hayallerinin Peşinde
- 11:30 – Taşacak Bu Deniz
- 14:35 – Cennetin Çocukları
- 17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Gönül Dağı
- 00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- 01:30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
- 01:50 – Teşkilat
- 04:25 – Yerli Dizi
- 05:50 – Kapanış
KANAL D
- 08:30 – Konuştukça
- 09:45 – Magazin D Cumartesi
- 13:00 – Arda'nın Mutfağı
- 14:00 – Eşref Rüya
- 16:15 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Güller ve Günahlar
- 00:15 – Arka Sokaklar
SHOW TV
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:00 – Keloğlan
- 10:00 – Cumartesi Sürprizi
- 13:00 – İyi Aile Çocuğu
- 15:30 – Veliaht
- 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
- 23:45 – Kızılcık Şerbeti
- 02:15 – Rüya Gibi
NOW TV
- 07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
- 12:00 – Kamera Arkası
- 12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 16:00 – Ben Leman
- 19:00 – Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Ben Leman
- 23:30 – Efsane Futbol
- 01:30 – Sahtekarlar
ATV
- 07:30 – ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema
- 12:20 – Kuruluş Orhan
- 15:20 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
- 17:10 – Taşıyıcı / Yabancı Sinema
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Vanguard / Yabancı Sinema
- 22:20 – Son Görüldüğü Yer TV'de İlk / Yabancı Sinema
- 00:20 – Son Görüldüğü Yer / Yabancı Sinema
- 02:20 – Kardeşlerim